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DSM Group: объем коммерческого рынка лекарств в июне 2018 г. составил 75,4 млрд рублей

25.07.2018

По данным DSM Group, увеличение коммерческого рынка лекарств за первое полугодие 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года в рублевом эквиваленте составило 3,9%.

Объем коммерческого рынка ЛП в июне 2018 г. составил 75,4 млрд. руб. (в розничных ценах). По сравнению с маем емкость рынка уменьшилась на 2,1%. В сравнении с июнем 2017 г. в текущем году объемы продаж снизились на 2,0%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июне по сравнению с маем выросла на 2,0% и составила 186,7 руб.

Структура коммерческого рынка ЛП в июне 2018 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. не изменился по отношению к июню 2017 г. и составил 4,7%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб., как и в прошлом году, составила 11,4%. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 41,5% в июне 2017 г. до 40,5% в июне 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 43,3%, что на 1,0% выше веса группы в предыдущем году и на 1,4% выше, чем в мае.

По итогам июня 2018 г. 59,4% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 27,9%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам июня 2018 г. на 34,0% был представлен рецептурными препаратами и на 66,0% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделен пополам (52,8% и 47,2% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в июне 2018 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Sanofi-Aventis, на третьем – Novartis. ТОП-3 бренда ЛП по стоимостному объему аптечных продаж в России по итогам июня 2018 г. состоял из таких препаратов, как «Детралекс» (0,9%), «Ксарелто» (0,8%) и «Нурофен» (0,8%).

Объем российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июне 2018 г. уменьшился на 8,5% относительно мая и составил 3,8 млрд руб. В натуральном выражении объем аптечного рынка БАД в шестом месяце 2018 г. сократился на 13,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 23,0 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июне 2018 г. по сравнению с маем выросла на 5,7% и составила 166,5 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 25,9% рынка в июне в стоимостном выражении, рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (16,8%), Solgar Vitamin And Herb (4,6%) и Pharma-Med (4,5%).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
DSM Group
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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