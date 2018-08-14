DSM Group: «Протек», «Катрен» и «Пульс» лидируют в рейтинге российских фармдистрибуторов по итогам I полугодия 2018 года

По итогам I полугодия 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке прямых продаж лекарственных средств составила 73,2%, считают аналитики DSM Group: . Относительно I полугодия 2017 г. этот показатель снизился на 2%. В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года.
Правда, изменение в принципах работы дистрибуторов привели к тому, что лидеры показывают невысокие результаты и даже отрицательные приросты. В первую очередь, дистрибуторы стали требовать дополнительные гарантии возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). С другой стороны, ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.
Серьезная конкуренция развернулась за 4-6 место. Отличие в объемах реализации дистрибуторов, занимающих эти позиции меньше 0,6 млрд руб.
Отрицательная динамика «Р-Фарм» связана с реструктуризации компании, произошедшей в 2017 году в связи с покупкой 10% акций компанией «Мицуи».
Компании, расположенные ниже 6 места, демонстрируют высокую положительную динамику. Так, за счет этого дистрибутор «Гранд Капитал» поднялся с 9 места в 2017 году на 7 место в рейтинге за I полугодие 2018 года.
Аналитики отдельно отмечают развернувшуюся «борьбу» за 10 строчку. Равные доли заняли компании «Авеста Фармацевтика» и «Ланцет». Разница между объемами реализации этих двух игроков всего 60 млн руб.
Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2018 года
|
Ранг
|
Дистрибьютор
|
Объем, млрд. руб.
|
Прирост
|
Доля
|
1
|
Протек
|
109,3
|
-5,2%
|
16,5%
|
2
|
Катрен
|
108,9
|
-0,4%
|
16,5%
|
3
|
Пульс
|
93,4
|
18,0%
|
14,1%
|
4
|
СИА
|
29,7
|
-10,4%
|
4,5%
|
5
|
Фармкомплект
|
29,5
|
2,0%
|
4,5%
|
6
|
Р-Фарм
|
29,1
|
-15,4%
|
4,4%
|
7
|
Гранд Капитал
|
26,5
|
46,0%
|
4,0%
|
8
|
БСС
|
25,1
|
19,8%
|
3,8%
|
9
|
Профит-мед
|
21,2
|
47,4%
|
3,2%
|
10
|
Авеста Фармацевтика
|
11,6
|
46,0%
|
1,8%