DSM Group: «Протек», «Катрен» и «Пульс» лидируют в рейтинге российских фармдистрибуторов по итогам I полугодия 2018 года

По итогам I полугодия 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке прямых продаж лекарственных средств составила 73,2%, считают аналитики DSM Group: . Относительно I полугодия 2017 г. этот показатель снизился на 2%. В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года.

Правда, изменение в принципах работы дистрибуторов привели к тому, что лидеры показывают невысокие результаты и даже отрицательные приросты. В первую очередь, дистрибуторы стали требовать дополнительные гарантии возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). С другой стороны, ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.

Серьезная конкуренция развернулась за 4-6 место. Отличие в объемах реализации дистрибуторов, занимающих эти позиции меньше 0,6 млрд руб.

Отрицательная динамика «Р-Фарм» связана с реструктуризации компании, произошедшей в 2017 году в связи с покупкой 10% акций компанией «Мицуи».

Компании, расположенные ниже 6 места, демонстрируют высокую положительную динамику. Так, за счет этого дистрибутор «Гранд Капитал» поднялся с 9 места в 2017 году на 7 место в рейтинге за I полугодие 2018 года.

Аналитики отдельно отмечают развернувшуюся «борьбу» за 10 строчку. Равные доли заняли компании «Авеста Фармацевтика» и «Ланцет». Разница между объемами реализации этих двух игроков всего 60 млн руб.

Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2018 года