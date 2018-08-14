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DSM Group: «Протек», «Катрен» и «Пульс» лидируют в рейтинге российских фармдистрибуторов по итогам I полугодия 2018 года

14.08.2018

По итогам I полугодия 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке прямых продаж лекарственных средств составила 73,2%, считают аналитики DSM Group: . Относительно I полугодия 2017 г. этот показатель снизился на 2%. В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года.

Правда, изменение в принципах работы дистрибуторов привели к тому, что лидеры показывают невысокие результаты и даже отрицательные приросты. В первую очередь, дистрибуторы стали требовать дополнительные гарантии возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). С другой стороны, ужесточились и условия для производителей: приостановление оплаты в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам.

Серьезная конкуренция развернулась за 4-6 место. Отличие в объемах реализации дистрибуторов, занимающих эти позиции меньше 0,6 млрд руб.

Отрицательная динамика «Р-Фарм» связана с реструктуризации компании, произошедшей в 2017 году в связи с покупкой 10% акций компанией «Мицуи».

Компании, расположенные ниже 6 места, демонстрируют высокую положительную динамику. Так, за счет этого дистрибутор «Гранд Капитал» поднялся с 9 места в 2017 году на 7 место в рейтинге за I полугодие 2018 года.

Аналитики отдельно отмечают развернувшуюся «борьбу» за 10 строчку. Равные доли заняли компании «Авеста Фармацевтика» и «Ланцет». Разница между объемами реализации этих двух игроков всего 60 млн руб.

Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2018 года

Ранг

Дистрибьютор

Объем, млрд. руб.

Прирост

Доля

1

Протек

109,3

-5,2%

16,5%

2

Катрен

108,9

-0,4%

16,5%

3

Пульс

93,4

18,0%

14,1%

4

СИА

29,7

-10,4%

4,5%

5

Фармкомплект

29,5

2,0%

4,5%

6

Р-Фарм

29,1

-15,4%

4,4%

7

Гранд Капитал

26,5

46,0%

4,0%

8

БСС

25,1

19,8%

3,8%

9

Профит-мед

21,2

47,4%

3,2%

10

Авеста Фармацевтика

11,6

46,0%

1,8%

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
DSM Group
дистрибьюторы
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
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