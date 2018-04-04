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DSM Group: в 2017 году 65,4% проданных аптеками лекарств приходится на дженерики

04.04.2018

Популярность дженериковых лекарственных препаратов на коммерческом аптечном рынке в России растет с каждым годом. Согласно данным аналитической компании DSM Group, за 2017 год через аптечные сети было реализовано 4,4 млрд упаковок дженериков на сумму порядка 615,3 млрд рублей.

В 2017 году 65,4% проданных аптеками лекарственных средств приходится на дженериковые препараты. За год продажи в стоимостном выражении возросли на 8,3%, в результате этого дженерики увеличили свою долю на рынке на 1,1%.
В упаковках увеличение доли дженериков менее заметно (+0,5%), но преобладание дженериков над оригинальными препаратами существенно: 86,2% потребительского спроса в натуральном выражении приходится на дженерики.67b2cb05cd1cd90a9e5f73c173b8c4d1.jpg

Около 50% продаж всех дженериков приходятся на три ATC-группы: [A] – «Пищеварительный тракт и обмен веществ» (20,0%); [N] – «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (14,3%) и [C] – «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (13,7%). Меньше всего таких препаратов представлено в группе [P] – «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,3%).
Наибольшую популярность дженерики, по сравнению с оригинальными препаратами, приобрели на рынке гормональных препаратов для системного использования (исключая половые гормоны) — их доля в этой группе составляет 99,7%.
«Стоит отметить, что по результатам 2017 года 36,5% дженериковых препаратов, купленных в аптеке , отечественного производства. В 2016 году такой показатель составлял 35,7%, что демонстрирует положительную динамику и может говорить об эффективности реализации программы импортозамещения», — резюмирует генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
дженерики
DSM Group
Персоны
Шуляк Сергей Александрович

Генеральный директор компании DSM Group
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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