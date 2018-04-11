DSM Group: в 2017 году было продано жизненно важных препаратов на 331 млрд рублей

В 2017 год в перечень ЖНВЛП входило 646 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. С 2017 года перечень ЖНВЛП будет обновляться 1 раз в год, но при этом заявки на включение препарата будут рассматриваться с января по октябрь текущего года.
В 2018 году перечень ЖНВЛП пополнился 60 новыми препаратами, большинство из них противоопухолевые — 22 МНН.
По итогам 2017 года в продажах аптек было зафиксировано 588 МНН, относящихся к перечню ЖНВЛП (что соответствует 2 021 бренду). Объем продаж препаратов перечня ЖНВЛП составил почти 331 млрд рублей или 2 140 млн упаковок (рисунок 1).
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в розничных ценах аптек с НДС.
Аналитики DSM Group отмечают, что в стоимостном выражении объем продаж ЖНВЛП вырос чуть менее существенно, чем по остальному перечню препаратов (6,0% - ЖНВЛП, 6,7% - не ЖНВЛП). В натуральном выражении картина несколько иная: в упаковках препараты ЖНВЛП увеличились на 5,0%, тогда как объем реализации препаратов, не включенных в список, поднялся на 2,4%.
Доля отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов в натуральном выражении составила 52,8%, в деньгах их доля составляет 28,6%.
Средневзвешенная цена на ЖНВЛП по итогам 2017 г. оказалась равна 186 руб., причем цена одной упаковки отечественного препарата составила около 84 руб., а импортного почти в 2,8 раза выше (234 руб.).
Средняя стоимость препаратов ЖНВЛП не превысила средневзвешенную цену на остальные препараты (208 руб.). Это свидетельствует о том, что в сегменте ЖНВЛП смещение продаж в сторону дорогих менее очевидно, чем в целом по рынку, что объясняется жестким регулированием цен на лекарства из перечня ЖНВЛП.
На рисунке 2 приведен индекс цен по различным группам лекарств.
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Инфляция на лекарства в 2017 году оказалась практически нулевая – по итогам декабря 2017 года цены выросли только на 0,3% относительно декабря 2016 года. Низкий рост цен и раньше наблюдался, но на ограниченный список ЛП – в данном случае речь идет о препаратах списка ЖНВЛП. В 2017 году такие препараты выросли на 0,06%. В отчетном году низкая инфляция была и на остальные лекарственные позиции, продающиеся в аптеках – 0,4%.
Таблица 1
Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП
|
Рейтинг 2017 г.
|
Изменение
|
МНН
|
% от продаж ЖНВЛП, руб.
|
Объем, млрд. руб.
|
Лидер среди брендов внутри МНН
|
1
|
-
|
КСИЛОМЕТАЗОЛИН
|
4,7%
|
15,59
|
ТИЗИН
|
2
|
-
|
ИБУПРОФЕН
|
3,1%
|
10,37
|
НУРОФЕН
|
3
|
-
|
ПАНКРЕАТИН
|
2,8%
|
9,19
|
КРЕОН
|
4
|
-
|
БИСОПРОЛОЛ
|
2,6%
|
8,53
|
КОНКОР
|
5
|
2
|
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ
|
1,9%
|
6,17
|
МЕКСИДОЛ
|
6
|
- 1
|
ИМИДАЗОЛИЛЭТАНАМИД ПЕНТАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ
|
1,7%
|
5,70
|
ИНГАВИРИН
|
7
|
- 1
|
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА
|
1,7%
|
5,64
|
АМОКСИКЛАВ
|
8
|
1
|
АТОРВАСТАТИН
|
1,7%
|
5,47
|
АТОРВАСТАТИН
|
9
|
3
|
ОМЕПРАЗОЛ
|
1,6%
|
5,18
|
ОМЕЗ
|
10
|
1
|
ЛОЗАРТАН
|
1,5%
|
5,11
|
ЛОРИСТА
|
11
|
15
|
РИВАРОКСАБАН
|
1,4%
|
4,76
|
КСАРЕЛТО
|
12
|
-2
|
АЗИТРОМИЦИН
|
1,3%
|
4,43
|
СУМАМЕД
|
13
|
-5
|
ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B
|
1,3%
|
4,38
|
ВИФЕРОН
|
14
|
6
|
МЕТФОРМИН
|
1,3%
|
4,33
|
СИОФОР
|
15
|
4
|
УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА
|
1,3%
|
4,24
|
УРСОСАН
|
16
|
-
|
ТАМСУЛОЗИН
|
1,3%
|
4,19
|
ОМНИК
|
17
|
5
|
ЦЕТИРИЗИН
|
1,2%
|
3,99
|
ЦЕТРИН
|
18
|
6
|
АДЕМЕТИОНИН
|
1,2%
|
3,89
|
ГЕПТРАЛ
|
19
|
-1
|
АМОКСИЦИЛЛИН
|
1,2%
|
3,83
|
ФЛЕМОКСИН
|
20
|
1
|
ПЕРИНДОПРИЛ
|
1,2%
|
3,82
|
ПРЕСТАРИУМ А
Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в розничных ценах аптек с НДС.