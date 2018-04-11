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DSM Group: в 2017 году было продано жизненно важных препаратов на 331 млрд рублей

11.04.2018

В 2017 год в перечень ЖНВЛП входило 646 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов. С 2017 года перечень ЖНВЛП будет обновляться 1 раз в год, но при этом заявки на включение препарата будут рассматриваться с января по октябрь текущего года.

В 2018 году перечень ЖНВЛП пополнился 60 новыми препаратами, большинство из них противоопухолевые — 22 МНН.

По итогам 2017 года в продажах аптек было зафиксировано 588 МНН, относящихся к перечню ЖНВЛП (что соответствует 2 021 бренду). Объем продаж препаратов перечня ЖНВЛП составил почти 331 млрд рублей или 2 140 млн упаковок (рисунок 1).

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Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в розничных ценах аптек с НДС.

Аналитики DSM Group отмечают, что в стоимостном выражении объем продаж ЖНВЛП вырос чуть менее существенно, чем по остальному перечню препаратов (6,0% - ЖНВЛП, 6,7% - не ЖНВЛП). В натуральном выражении картина несколько иная: в упаковках препараты ЖНВЛП увеличились на 5,0%, тогда как объем реализации препаратов, не включенных в список, поднялся на 2,4%.
Доля отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов в натуральном выражении составила 52,8%, в деньгах их доля составляет 28,6%.
Средневзвешенная цена на ЖНВЛП по итогам 2017 г. оказалась равна 186 руб., причем цена одной упаковки отечественного препарата составила около 84 руб., а импортного почти в 2,8 раза выше (234 руб.).
Средняя стоимость препаратов ЖНВЛП не превысила средневзвешенную цену на остальные препараты (208 руб.). Это свидетельствует о том, что в сегменте ЖНВЛП смещение продаж в сторону дорогих менее очевидно, чем в целом по рынку, что объясняется жестким регулированием цен на лекарства из перечня ЖНВЛП.
На рисунке 2 приведен индекс цен по различным группам лекарств.

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Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008

Инфляция на лекарства в 2017 году оказалась практически нулевая – по итогам декабря 2017 года цены выросли только на 0,3% относительно декабря 2016 года. Низкий рост цен и раньше наблюдался, но на ограниченный список ЛП – в данном случае речь идет о препаратах списка ЖНВЛП. В 2017 году такие препараты выросли на 0,06%. В отчетном году низкая инфляция была и на остальные лекарственные позиции, продающиеся в аптеках – 0,4%.

Таблица 1

Рейтинг продаж МНН, включенных в ЖНВЛП

Рейтинг 2017 г.

Изменение

МНН

% от продаж ЖНВЛП, руб.

Объем, млрд. руб.

Лидер среди брендов внутри МНН

1

-

КСИЛОМЕТАЗОЛИН

4,7%

15,59

ТИЗИН

2

-

ИБУПРОФЕН

3,1%

10,37

НУРОФЕН

3

-

ПАНКРЕАТИН

2,8%

9,19

КРЕОН

4

-

БИСОПРОЛОЛ

2,6%

8,53

КОНКОР

5

2

ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ

1,9%

6,17

МЕКСИДОЛ

6

- 1

ИМИДАЗОЛИЛЭТАНАМИД ПЕНТАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ

1,7%

5,70

ИНГАВИРИН

7

- 1

АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА

1,7%

5,64

АМОКСИКЛАВ

8

1

АТОРВАСТАТИН

1,7%

5,47

АТОРВАСТАТИН

9

3

ОМЕПРАЗОЛ

1,6%

5,18

ОМЕЗ

10

1

ЛОЗАРТАН

1,5%

5,11

ЛОРИСТА

11

15

РИВАРОКСАБАН

1,4%

4,76

КСАРЕЛТО

12

-2

АЗИТРОМИЦИН

1,3%

4,43

СУМАМЕД

13

-5

ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B

1,3%

4,38

ВИФЕРОН

14

6

МЕТФОРМИН

1,3%

4,33

СИОФОР

15

4

УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА

1,3%

4,24

УРСОСАН

16

-

ТАМСУЛОЗИН

1,3%

4,19

ОМНИК

17

5

ЦЕТИРИЗИН

1,2%

3,99

ЦЕТРИН

18

6

АДЕМЕТИОНИН

1,2%

3,89

ГЕПТРАЛ

19

-1

АМОКСИЦИЛЛИН

1,2%

3,83

ФЛЕМОКСИН

20

1

ПЕРИНДОПРИЛ

1,2%

3,82

ПРЕСТАРИУМ А

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008

Примечание: объемы продаж приведены в розничных ценах аптек с НДС.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
DSM Group
ЖНВЛП
Фармвестник-ТВ
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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