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DSM Group: в июне аптеки продали солнцезащитных средств на сумму 265,5 млн рублей

09.08.2018

Фармацевтический рынок представлен разнообразием косметических продуктов: крема, лосьоны, спреи, молочко и другие средства, которые способны на длительно время защитить кожу от воздействия солнечных лучей и придать красивый загар. Все чаще потребители обращаются за этим продуктом в аптеки. И это не случайно, потому что аптечный ассортимент отличается огромным разнообразием товаров с гарантированным качеством. Так, в июне 2018 года на аптечных полках было представлено 63 бренда солнцезащитных средств от 54 фирм-производителей (411 полных наименований).


Согласно данным Ежемесячного розничного аудита компании DSM Group, в июне 2018 года объем продаж составил 472,9 тыс. упаковок (+35,7% относительно мая 2018 г.) косметических средств на сумму 265,5 млн рублей (+15,4%). При сравнении с июнем прошлого года продажи косметики увеличились на 17,2% в стоимостном выражении и на 12,8% в натуральном. За месяц средневзвешенная стоимость одной упаковки составила 561,4 рубля.

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За январь-июнь 2018 года аптеки реализовали 1,1 млн упаковок солнцезащитной косметики на сумму более 730,0 млн рублей в розничных ценах. В сравнении с первым полугодием 2017 года продажи косметических средств выросли на 23,3% в рублях и на 19,1% в упаковках.

ТОП-3 бренда в рублях: La Roche-Posay (доля – 34,4%), Avene (13,5%), Librederm (8,7%). ТОП-3 бренда в упаковках: «Мое Солнышко» (доля – 21,8%), «Флоресан» (17,8%) и La Roche-Posay (13,5%).

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
DSM Group
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Днем с огнем
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