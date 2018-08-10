Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 03.08.2018 № 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Федеральным законом расширяется перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни или инвалидности, для лечения которых лекарственные препараты централизованно закупаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Речь идет о гемолитико-уремическом синдроме, юношеском артрите с системным началом и мукополисахаридозе I, II и VI типов. Подробнее…

2. У генерального директора «Мега Фарм» Андрея Гусева появился первый заместитель - Михаил Казаков, который будет работать над повышением эффективности сети.

Сеть выходит на новый виток развития, когда необходимо не только расширять бизнес, но и повышать доходность уже существующих точек.

Сейчас аптечная сеть «Мега Фарм» насчитывает около тысячи аптек в 33 регионах РФ. Подробнее…

3. Минздрав России внес изменения в Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом Минздрава России № 870н от 26.10.2017 г. Соответствующий приказ Минздрава России от 19.06.2018 № 367н зарегистрировал Минюст 2 августа.

Приказ подготовлен по результатам правоприменительной практики.

В частности, внесены изменения в сведения, содержащиеся в спецификации, являющейся приложением к Типовому контракту на поставку лекарственных препаратов. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Валерия Солок с 6 августа 2018 г. возглавила в сети «Магнит» проект «Здоровье», который будет аккумулировать все имеющиеся и будущие активности «Магнита» по поддержанию здорового образа жизни.

Направление «Здоровье» относится к кросс-форматному проекту и находится на стадии разработки. Руководство сети поставило перед г-жой Солок задачу – в течение месяца разработать всеобъемлющую стратегию развития.

Напомним, что «Магнит» планирует размещать большинство аптек в дрогери «Магнит косметик» в небольших городах с населением до 3-5 тыс. человек. Подробнее…

2. Все больше фармацевтических компаний отказываются от маркетинговых договоров. Этот факт тревожит аптечных работников, ведь не секрет, что аптеки часто находятся в сильной зависимости от «макретинговых денег». По словам исполнительного директора Национальной фармацевтической палаты Елены Неволиной, аптекам надо учиться зарабатывать, внедряя новые услуги для потребителей. По ее словам, в Великобритании фармацевты могут консультировать потребителей по проблемным вопросам: отказ от курения, снижение веса, выпадение волос и т.п., кроме этого британские фармацевты зарабатывают, оказывая услуги по сезонной вакцинации населения, например от гриппа. Подробнее…

3. Рынок частной медицины испытывает огромную потребность в СЕО. Спрос на управленцев на рынке превышает предложение, и частные клиники могут приглашать кандидатов с близких рынков: фармацевтики и страхования.

По словам управляющего партнера компании «Контакт» (InterSearchRussia) Марины Тарнопольской, популярность ключевых позиций на уровне топ-менджмента обусловлена усиливающейся конкуренцией на рынке. Подробнее…