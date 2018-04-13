Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. По информации «ФВ» 13 апреля состоится совещание заведующих аптек сети «Казанские аптеки», на котором генеральный директор Владимир Рубцов предположительно объявит о присоединении сети к АС «Апрель».

По мнению нескольких источников «ФВ», скорее всего предстоящая сделка будет означать выход «Казанских аптек» из АСНА с третьего квартала этого года. Подробнее…

2. Руководитель направления «Здоровье» в Mail.ru Евгений Паперный объявил 10 апреля о запуске единого агрегатора-приложения «Все аптеки», который позволяет на единой площадке делать заказ из любой интернет-аптеки, а также получать его с доставкой.

«Аптеки больше не нужны», – заявил представитель Mail.ru.

Учитывая масштаб поисковой системы, конкуренцию агрегатору может составить только Яндекс. Для самих аптек, это в первую очередь глобальный партнер, конвертирующий трафик. Подробнее…

3. В Правила признания лица инвалидом внесены изменения, направленные на совершенствование процедуры медико-социальной экспертизы в целях определения случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность может быть установлена при заочном освидетельствовании. Соответствующее постановление от 29 марта 2018 года №339 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Новации в правилах также касаются возможности внесения изменений в индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она установлена. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Производители дженериков предупреждают, что могут прекратить выпуск отдельных препаратов из-за снижения цен, сообщает Bloomberg. Как отметил руководитель североамериканского бизнеса израильской фармкомпании Teva Брендан О’Грейди, Teva является одной из компаний, продолжающих производить антибиотики. По его словам, у руководства компании уже годами зреет вопрос о целесообразности производства антибиотиков. Подробнее...

2. Минздрав готовит два законопроекта по изменению системы лекарственного обеспечения – лекарственное страхование и отмена монетизации льгот на лекарства для новых льготников. Для тех, кто добровольно с денег перешел на лекарства, запретить возвращение обратно на денежную форму. Об этом 4 апреля в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказали депутаты Государственной думы Алексей Куринный и Александр Петров. Оба варианта будут поддержаны коммунистами и единороссами, заверили парламентарии. Подробнее…

3. ООО «Новартис Фарма», российское подразделение международного производителя Novartis, 9 апреля 2018 года привлечено к административной ответственности за продажу на территории РФ лекарственного препарата с торговым наименованием «Тайверб» (МНН лапатиниб) по монопольно высокой цене, сообщает ФАС. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 912,5 тыс. руб. Подробнее…