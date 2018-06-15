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Главные новости недели

15.06.2018

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается «переливами» во вторичную дистрибуцию. Вице-президент по развитию бизнеса, маркетинга и продажам компании «Оболенское» Андрей Белашов в ходе третьей конференции серии «PROекции будущего»: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке» заявил, что пора заканчивать говорить о схемах «переливов», не называя имен. По его словам, компания сталкивалась с подобными схемами, но подозрения подтвердились лишь в одном случае. Подробнее…

2. Граждане России смогут получить информацию об оказанных по ОМС медицинских услугах и их стоимости в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг (ЕПГУ). Сейчас Национальный центр информатизации, входящий в Госкорпорацию «Ростех», обеспечил предоставление новых услуг в пилотном режиме. До конца 2018 года функции будут доступны во всех регионах России. Подробнее…

3. Пациентское сообщество критично воспринимает слова чиновников, особенно когда они рапортуют главе государства о своих успехах в решении проблем, по-прежнему остающихся актуальными для многих. «ФВ» обсудил итоги прямой линии президента Владимира Путина с председателем Исполнительного комитета МОД «Движения против рака» и членом Общественного совета при Минздраве РФ Николаем Дроновым. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. АО НПК «Катрен» продает долги партнеров. На сайте компании опубликован реестр должников с указанием суммы долга и неустойки, взысканной судом. В таблице указаны наименование юрлица, регион, наличие обеспечения, фамилии директоров и собственников на момент подачи судебных исков, цена продажи. В списке значатся 417 должников. Условия продажи долга – заключение договора цессии и предоплата. Между тем, дистрибьюторы находят и другие пути возврата долгов. Подробнее…

2. В начале текущего года российский фармрынок уверенно перешагнул период стагнации и перешел к падению, считают аналитики компании RNC Pharma. Если ранее это происходило в отдельных секторах рынка, то динамику неизменно вытаскивала розница. Сейчас же спад фиксируется уже в сфере фармритейла, а это порядка 70% российского фармрынка, так что последствия на себе будут ощущать абсолютное большинство участников системы товародвижения. Подробнее…

3. Несмотря на происшедшие и грядущие изменения в мировой фарминдустрии, по меньшей мере один факт остается в ближайшие годы неизменным – лидерство препарата Humira компании AbbVie, который, согласно прогнозам, будет прочно занимать первую строчку рейтинга в 2024 г. Всего же , по данным ежегодного отчета Evaluate Pharma, глобальный объем продаж рецептурных лекарственных препаратов в 2024 г. составит 1,2 трлн долл. Подробнее…

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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