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Главные новости недели

17.08.2018

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. Компания Abbott и аптечная сеть «Фармленд» запускают совместный проект в области предоставления фискальных данных о продажах в России. Цель проекта – повышение прозрачности результатов товарно-финансовых потоков на рынке.

Пилотный проект стартует в III квартале 2018 года и будет продолжаться до конца года. Кроме того, Abbott предложит участие в пилотном проекте и с другим топовым сетям. В планах компании – переход на онлайн-отчетность со всеми аптечными сетями с 2019 года. Подробнее…

2. В конце июня к компании «Анджелини» (Angelini, Италия) присоединилась Елена Кольцова. Она возглавила направление корпоративных коммуникаций в российском отделении международного холдинга.

Елена будет отвечать за развитие корпоративного бренда компании, маркетинговые коммуникации, взаимодействие с органами власти, КСО (корпоративная социальная ответственность). Подробнее …

3. Компания Westminster Pharmaceuticals («Вестминстер Фармасьютикалз») отзывает все партии препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы levothyroxine и liothyronine в пяти лекарственных формах, произведенных из субстанций от китайской компании Sichuan Friendly Pharmaceutical («Сычуань Френдли Фармасьютикал»).

FDA запретило всю продукцию, производимую Sichuan Friendly, в марте с.г. по результатам инспектирования, выявившего серьезные нарушения на производственном предприятии китайской компании. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. По итогам I полугодия 2018 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке прямых продаж лекарственных средств составила 73,2%, считают аналитики DSM Group. Относительно I полугодия 2017 г. этот показатель снизился на 2%. В первых трех строчках рейтинга компании сохранили за собой позиции прошлого года: на первом месте «Протек», на втором – «Катрен» и на третьем – «Пульс». Подробнее…

2. Минздрав России внес изменения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный ведомственным приказом от 22 апреля 2014 г. №183н. В соответствии с приказом Минздрава России от 27.07.2018 №471н, который Минюст зарегистрировал 14 августа, раздел IV дополняется позицией «тапентадол». Подробнее…

3. Минфин России выставил на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Документ вводит в России понятие «экологический налог», который должен заменить собой платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

По мнению ведомства, взимание платы за загрязнение окружающей среды обладает низкой эффективностью, из-за чего государственные экологические программы финансируются из других статей бюджета. Введение экологического налога позволит существенно увеличить природоохранные поступления, поскольку его расчет будет производиться исходя из необходимых ежегодных затрат бюджета на охрану экологии. Подробнее…

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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