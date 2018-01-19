Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. В течение месяца Федеральная антимонопольная служба должна возбудить дело, касающееся незаконной практики на рынке госзакупок лекарств. Об этом на пресс-конференции в Москве 11 января заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. 12 января служба опубликовала видео, из которого стало понятно, что речь идет о ГК «Р-Фарм». Подробнее…

Между тем, глава Совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик рассказал «ФВ», что компания действует в рамках закона, и для возбуждения дела о картельном сговоре нет оснований. Подробнее…

2. Отдельные положения Федерального закона №505-ФЗ от 31.12.2017 г., который вносит изменения в закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» вступят в силу 1 июля 2018 г. Они запрещают ГУП, МУП и АО со 100% долей государства проводить закупки по торговым наименованиям. Руководитель крупнейшей госсети «Губернские аптеки» Алена Попова ожидает, что с введением этой нормы ассортимент аптечной сети снизится на 40% и более. Подробнее…

3. Маркировка лекарственных препаратов, которая станет обязательной для всех производителей в 2020 г., для некоторых видов препаратов, в том числе дорогостоящих, может стать обязательной уже в 2018 г. Как заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, это касается в первую очередь лекарств для лечения семи высокозатратных нозологий и некоторых дорогостоящих препаратов. По его словам, на данный момент готовится соответствующее постановление правительства. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Поставщик ООО «ФАРМОПТТОРГ» и аптека ООО «ВТ-ФАРМ» оштрафованы на 2,45 млн рублей за торговлю фальсифицированным препаратом «Кетостерил» серии 18H2307, который подлежал изъятию из оборота на основании письма Росздравнадзора от 11.03.2016 г. № 02и-499/16. Препарат предлагался к приобретению с доставкой (соответствующее предложение было размещено на сайте интернет-аптеки). Проверки этих организаций начались после обращения гражданина, который усомнился в подлинности лекарства, приобретенного через сайт интернет-аптеки. Подробнее…

2. В отношении Дмитрия Даина, известного бизнесмена, бывшего совладельца и руководителя логистического оператора «Терминал-Восток» (проект «Фармат»), прекращено уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159.1 УК РФ. В феврале 2017 г. Таганский суд Москвы признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года.

А 29 декабря 2017 г. Главное следственное управлением по городу Москве прекратило уголовное дело в отношении Дмитрия Даина, по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствие в деяниях состава преступления. Подробнее…

3. Правительство РФ утвердило план мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции в здравоохранении», который направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок. Соответствующее распоряжение от 12.01.2018 №9-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Планом предусматривается совершенствование нормативного правового регулирования госрегистрации лекарств, ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты, функционирования института взаимозаменяемости лекарственных препаратов, их закупок для государственных и муниципальных нужд, законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности. Подробнее…