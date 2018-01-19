 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Обзоры
206

Главные новости недели

19.01.2018

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. В течение месяца Федеральная антимонопольная служба должна возбудить дело, касающееся незаконной практики на рынке госзакупок лекарств. Об этом на пресс-конференции в Москве 11 января заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. 12 января служба опубликовала видео, из которого стало понятно, что речь идет о ГК «Р-Фарм». Подробнее…

Между тем, глава Совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик рассказал «ФВ», что компания действует в рамках закона, и для возбуждения дела о картельном сговоре нет оснований. Подробнее…

2. Отдельные положения Федерального закона №505-ФЗ от 31.12.2017 г., который вносит изменения в закон №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» вступят в силу 1 июля 2018 г. Они запрещают ГУП, МУП и АО со 100% долей государства проводить закупки по торговым наименованиям. Руководитель крупнейшей госсети «Губернские аптеки» Алена Попова ожидает, что с введением этой нормы ассортимент аптечной сети снизится на 40% и более. Подробнее…

3. Маркировка лекарственных препаратов, которая станет обязательной для всех производителей в 2020 г., для некоторых видов препаратов, в том числе дорогостоящих, может стать обязательной уже в 2018 г. Как заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, это касается в первую очередь лекарств для лечения семи высокозатратных нозологий и некоторых дорогостоящих препаратов. По его словам, на данный момент готовится соответствующее постановление правительства. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Поставщик ООО «ФАРМОПТТОРГ» и аптека ООО «ВТ-ФАРМ» оштрафованы на 2,45 млн рублей за торговлю фальсифицированным препаратом «Кетостерил» серии 18H2307, который подлежал изъятию из оборота на основании письма Росздравнадзора от 11.03.2016 г. № 02и-499/16. Препарат предлагался к приобретению с доставкой (соответствующее предложение было размещено на сайте интернет-аптеки). Проверки этих организаций начались после обращения гражданина, который усомнился в подлинности лекарства, приобретенного через сайт интернет-аптеки. Подробнее…

2. В отношении Дмитрия Даина, известного бизнесмена, бывшего совладельца и руководителя логистического оператора «Терминал-Восток» (проект «Фармат»), прекращено уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159.1 УК РФ. В феврале 2017 г. Таганский суд Москвы признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года.

А 29 декабря 2017 г. Главное следственное управлением по городу Москве прекратило уголовное дело в отношении Дмитрия Даина, по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствие в деяниях состава преступления. Подробнее…

3. Правительство РФ утвердило план мероприятий («дорожную карту») «Развитие конкуренции в здравоохранении», который направлен на развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок. Соответствующее распоряжение от 12.01.2018 №9-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Планом предусматривается совершенствование нормативного правового регулирования госрегистрации лекарств, ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты, функционирования института взаимозаменяемости лекарственных препаратов, их закупок для государственных и муниципальных нужд, законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности. Подробнее…

Самые важные новости фармбизнеса теперь и в нашем Telegram-канале @medpharm.

Присоединяйтесь!

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения