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Главные новости недели

22.06.2018

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. Кипрская компания Augment Investments Ltd, владеющая почти 100% АО «Фармстандарт» и около 70% ПАО «Отисифарм», ликвидируется. «Отисифарм» официально подтвердил эту информацию.

С 13 июня все документы, направляемые в Augment, принимает ликвидатор Ирина Лучина. Она фигурирует в списке аффилированных лиц ПАО «Отисифарм» и является директором MDR Pharmaceutical Ltd (компании, входящей в группу лиц, к которым принадлежит «Отисифарм»). Подробнее…

2. Аналитическая компания RNC Pharma представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1 квартала 2018 г. Лидеры рейтинга: «Ригла», ГК «Эркафарм» и «Аптечная сеть 36,6». Подробнее…

3. Оксана Красных с 19 июня 2018 г. заняла пост вице-президента НПО «Петровакс Фарм». Ранее, 1 июня 2018 г., она покинула должность коммерческого директора компании «Материа Медика» по своей инициативе. Эту позицию г-жа Красных занимала с апреля 2016 г.

Это не первое кадровое изменение в НПО «Петровакс Фарм». В конце апреля 2018 г. пост президента компании покинула Елена Архангельская, который она занимала с апреля 2015 г. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Фармпроизводители планируют избавиться от финансового давления аптечных сетей, которое они сами же и породили системой бонусов. Как сообщил на конференции «ИТ в здравоохранении» заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков, если производитель «влезет» в каждый смартфон потребителя, то аптеки будут сведены в коммуникациях к уровню «последней мили», а фармацевт в меньшей степени будет влиять на рекомендацию. Подробнее…

2. АО НПК «Катрен» продает долги партнеров. Компания опубликовала реестр должников с указанием суммы долга и неустойки, взысканной судом. В списке значатся 417 должников. Для других оптовиков это сигнал – работать с данными контрагентами либо не стоит совсем, либо нужно требовать с данных структур дополнительных гарантий оплаты. Между тем, дистрибьюторы находят и другие пути возврата долгов. Подробнее…

3. ФАС 18 июня 2018 г. возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В деле фигурируют «Р-Фарм», «Фармасинтез» и Минздрав. ФАС подозревает «Р-Фарм» и «Фармасинтез» в соглашении, отграничивающем конкуренцию, а Минздрав и «Р-Фарм» в сговоре, следует из документов ведомства. Рассмотрением дела займется специальная комиссия ФАС. Подробнее…

Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
22.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Маркетинг и судьба инновационных препаратов»
20.06 «7 дней за 7 минут» с Виктором Дмитриевым
19.06 «Актуальный репортаж»: Российский фармацевтический форум Института Адама Смита
18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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