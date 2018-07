Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. Совет Федерации 16 июля 2018 г. внес в Госдуму законопроект по расширению перечня программы «Семь высокозатратных нозологий», лекарства для которой закупаются на средства федерального бюджета. Перечень предлагается пополнить такими заболеваниями: гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов.

Для лечения этих заболеваний необходимо закупать восемь препаратов на сумму 10 млрд руб. в год. Подробнее…

2. Первое заседание по делу о сговоре фармацевтической компании «Р-Фарм» и Минздрава РФ пройдет 30 августа. Как сообщили в ФАС, такие сложные дела обычно рассматриваются долго – 8-9 месяцев. Они могут закончиться реальным уголовным сроком или «огромными штрафами», поэтому необходима очень тщательная проработка всех деталей. Подробнее...

3. Новые собственники «Магнита» продолжают экспансию аптечной сети в регионы. Если работающие точки будут эффективны, то их число быстро сможет достигнуть нескольких тысяч, благодаря плацдарму в 4 тысячи региональных магазинов «Магнит Косметик».

Согласно данным HeadHunter, «Магнит» с середины июля начал поиск фармацевтов, провизоров, заведующих аптек для работы в поселках и топ-менеджеров для управления региональной сетью в новых регионах: Тамбовской, Ульяновской, Кемеровской, Новгородской, Свердловской, Воронежской областей и Ханты-Манскийского округа. Не обошли стороной и областные центры: Тверь, Астрахань, Нальчик, Владимир, Рязань, Кемерово, Воркута. Подробнее …

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Японская фармацевтическая компания Astellas Pharma Inc. рассматривает возможность продажи ряда активов в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, в т.ч. в России. Интерес к активам Astellas проявили частные инвестиционные компании, а также другие фармпроизводители. В качестве советников по потенциальной сделке компания пригласила экспертов Jefferies Financial Group Inc. Подробнее…

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила запросы российским производителям лекарственных препаратов с МНН валсартана, использующих субстанцию китайской компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, для выяснения ситуации с безопасностью лекарств. В начале июля произведенные препараты из этой субстанции были отозваны в Европе. Как сообщалось ранее, «Гедеон Рихтер» отзывает с российского рынка препараты валсартана. Дело в том, что производитель обнаружил в субстанции потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламина. Подробнее…

3. Два аптечных объединения официально зарегистрированы в качестве саморегулируемых организаций. 3 июля соответствующий статус был подтвержден в отношении Ассоциации Независимых Аптек (АСНА). 10 июля в реестре саморегулируемых организаций была зарегистрирована Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма».

Как ранее сообщал «ФВ», СРО АСНА намерена представлять интересы малого и среднего аптечного ритейла. Исполнительный директор СРО АСНА Виктория Преснякова, считает развитие бизнеса в сторону саморегулирования одним из приоритетных векторов развития, «который уже не остановить». Подробнее…