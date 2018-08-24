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Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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Главные новости недели

24.08.2018

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. Минюст России 17 августа зарегистрировал приказ Минздрава России от 07.05.2018 № 210н «О внесении изменений в Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. № 187н».

Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми хроническими прогрессирующими заболеваниями и состояниями, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения и медицинской реабилитации. Подробнее…

2. 1 августа ушел из жизни Михаил Иванович Григорьев. Признанный эксперт и блестящий профессионал фармацевтической индустрии. Михаил Григорьев родился в 1949 году. В 1972 году окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт. После окончания института работал на Пензенском комбинате медпрепаратов, был сотрудником объединения «Синтез». В разное время занимал руководящие посты в РАО «Биопрепарат», «Мосхимфармпрепараты». Также работал заместителем министра медицинской промышленности СССР. Подробнее…

3. Завершена сделка по переходу прав собственности новым владельцам ГК «Фармконтракт». По мнению президента ГК «Фармконтракт» Сергея Быковского, данное действие позволит реорганизовать компанию, структурировать финансовые потоки и обеспечить исполнение принятых ранее на себя обязательств. В разговоре с «ФВ» Сергей Быковский сказал, что новый собственник компании – крупный инвестор с дистрибьюторского рынка, однако его имя пока не раскрывается. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. За первое полугодие 2018 г. в компании «Акрихин» произошло немало перемен. Одним из наиболее значимых событий стала организационная реструктуризация, которая призвана закрепить последние достижения и вывести фармпроизводителя на новые горизонты. Об этом, а также о настоящем и будущем фармацевтического рынка рассказал президент компании Денис Четвериков. Подробнее…

2. Фармацевты голосуют за уменьшение количества аптек. Как показали результаты опроса, проведенного исследовательским центром компании Pharmznanie, идею сокращения количества аптек в стране поддержали 62% опрошенных. Темой исследования стало отношение работников отрасли к поднятому Минпромторгом РФ вопросу об ограничении количества аптечных организаций с целью повышения качества обслуживания при отпуске лекарственных средств. Этот вопрос упоминается в «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года». Документ был размещен Минпромторгом 4 июля 2018 г. на портале ГАС «Управление». Подробнее...

3. Медицинские и фармацевтические вузы подводят итоги приемной кампании. Специальность «фармация» традиционно вызывает большой интерес у абитуриентов. Так, на эту специальность в мединститут РУДН в этом году было подано 1315 заявлений на 13 бюджетных мест. Также было 2 места по особой квоте, на которые поступила 41 заявка. План на «контрактную форму обучения» на «фармацию» в РУДН был установлен в количестве 104 человек. На эти места было 809 желающих. Конкурс (по данным на 20.08.2018) на бюджет составил 101,15 человека на место, на контрактную форму - 7,78 человека. Подробнее…

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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