Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Минздрав России утвердил сроки и этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов. Соответствующий ведомственный приказ № 1043н от 22.12.2017 г. зарегистрировал Минюст России 19 января.

В частности, лица, получившие после 1 января 2020 г. медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах, будут проходить аккредитацию с 1 января 2020 г. Подробнее…

2. Аптечные организации продолжают штрафовать в случаях продажи лекарственных препаратов сотрудниками, занимающими должность директора или заведующего аптекой. Об этом в ходе заседания совета по профессиональным квалификациям в области фармации рассказала исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Сейчас специалисты, имеющие сертификат по специальности «Управление и экономика фармации», не могут работать за первым столом. Для отпуска препаратов им необходимо получать еще один, дополнительный сертификат. Профсообщество данную ситуацию называет абсурдом. Подробнее…

3. Доставку лекарственных препаратов при продаже их через интернет должны осуществлять специалисты со средним фармацевтическим или медицинским образованием, чтобы сразу проконсультировать покупателя, считает директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

По ее словам, достигнута договоренность о внесении такой нормы в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом», который депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Арбитражный суд Московской области 23 января признал обоснованным заявление о банкротстве АО «РОСТА», поданное Павлом Костенко. В отношении компании введена процедура наблюдения на шесть месяцев до 23 июля 2018 г., говорится в определении суда.

Временным управляющим АО «РОСТА» утверждена Валерия Мерзлова. Следующее заседание суда состоится 26 июня 2018 г. Подробнее…

2. Законопроект № 327290-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», упрощающий процедуру госрегистрации лекарственных средств, принят депутатами Госдумы в первом чтении 19 января.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, представляя законопроект, пояснил, что этот документ предоставляет возможность производителям, осуществляющим производство лекарств за пределами России, в случае отсутствия у них заключения о соответствии требованиям и правилам надлежащей производственной практики, представлять копию решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о проведении инспектирования иностранного производителя. Подробнее…

3. ТО Росздравнадзора по Воронежской области проводит внеплановую проверку БУЗ ВО «Новоусманская РБ» по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентам (шесть человек почувствовали недомогание после процедуры капельницы). 17 января 2018 г. один из них скончался. Установлено, что 8 декабря 2017 г. после внутривенных вливаний лекарственных препаратов состояние здоровья мужчины ухудшилось (появилась общая слабость, тошнота) и он был переведен в реанимационное отделение БУЗ ВО ВОКБ № 1. Аналогичные, но менее выраженные реакции возникли еще у пятерых пациентов данного учреждения. Подробнее…