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Лента · Обзоры
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Главные новости недели

27.07.2018

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. Генеральный директор розничного подразделения ПАО «Аптечная сеть 36,6» Полина Киселева уходит из компании. Этот пост г-жа Киселева занимала с февраля 2018 г.

По ее словам, такое решение она приняла из-за неурегулированных вопросов корпоративного управления.

До прихода в «36,6» Полина с 2013 по 2017 г. возглавляла маркетинг и поддержку бизнеса в федеральной торговой сети «Пятерочка». Подробнее…

2. В Москве состоялось закрытое совещание Всемирной организации здравоохранения, которое возглавила Вероника Скворцова. Основная тема встречи была посвящена неинфекционным заболеваниям (НИЗ).

Как сообщил «ФВ» один из участников совещания, помимо НИЗ поднимались вопросы по онкологии, респираторным, сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету. В общих чертах были обсуждены проекты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по здравоохранению. Подробнее…

3. Минздрав предлагает внести изменения в законодательство, согласно которым за безрецептурный отпуск прегабалина, тапентадола и тропикамида будет введена уголовная ответственность. У Росздравнадзора есть примеры, свидетельствующие, что такие меры оправданны.

Ситуация с безрецептурным отпуском лекарств, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), беспокоит территориальные органы Росздравнадзора. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Уже к осенней сессии Госдумы планируется выработать предложения по защищенности прав фармпроизводителей, которая гарантирует интерес к инвестициям в инновации и научные разработки, а также меры по борьбе с вечнозелеными патентами в интересах потребителей. Об этом заявил президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Совета директоров ГК «Р‑Фарм» Алексей Репик на заседании прошедшего в Роспатенте «круглого стола», посвященного зависимым изобретениям, а также условиям предоставления принудительной лицензии для использования зависимых изобретений. Подробнее…

2. К концу 2018 г. в России появится несколько уникальных тест-систем, используемых в онкологии. Кроме того, планируется выйти на методы жидкостной биопсии, которая позволяет задолго до клинической манифестации предполагать возникновение рака. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова сегодня на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Министр также сообщила президенту, что российские ученые создают персонифицированную онковакцину, не имеющую аналогов в мире. Подробнее…

3. Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» одобрил крупные сделки с Московским кредитным банком (МКБ), согласно которой акции операционных подразделений останутся в залоге у банка до 2024 г.

МКБ и ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» в апреле 2016 г. заключили соглашение о выдаче банковских гарантий. В мае 2018 г. стороны заключили дополнительное соглашение, которое и утвердил совет директоров. Допсоглашение предусматривает продление срока договора залога акций одного из операционных подразделений до июля 2024 г. Лимит соглашения о банковских гарантий составляет 14 млрд руб. на период с апреля 2016 г. по июль 2024 г. Подробнее…

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Персоны
Репик Алексей Евгеньевич

Председатель совета директоров ГК «Р-Фарм»
Скворцова Вероника Игоревна

Министр здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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