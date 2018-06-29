Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева 26 июня назначена первым заместителем глав Минздрава Вероники Скворцовой. Соответствующее распоряжение Правительства РФ от 26.06.2018 г. № 1271-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подробнее…

2. Аптечная сеть «36,6» была продана еще в прошлом году. По состоянию на 31 декабря 2017 г. единственным крупным акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6» с долей 28% акций была кипрская компания Paneario Holdings Limited. Об этом говорится в годовом отчете МСФО за 2017 г. Подробнее…

3. Нейский межрайонный прокурор поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летней и 42-летней жительниц города Костромы. Директор коммерческой организации, осуществляющей оптово-розничную торговлю лекарственными средствами и медицинскими изделиями, и менеджер по продажам этой организации признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 204 УК РФ, п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору; дача взятки должностному лицу лично, совершенное группой лиц). Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Минюст России 19 июня зарегистрировал приказ Минтруда России от 09.04.2018 г. № 214н «О внесении изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации ‎от 23 июля 2010 г. №541н».

Приказом вносятся следующие изменения: в разделе II «Должности руководителей» исключены квалификационные характеристики должностей «Директор (заведующий) фармацевтической организации» и «Заведующий аптечным складом»; в подразделе «Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» раздела III «Должности специалистов» исключена квалификационная характеристика должности «Провизор». Подробнее …

2. Игроки фармацевтического рынка ликуют: правительство прекратило работу над законопроектом о продаже лекарств в продуктовых магазинах. Как стало известно, Департамент соцразвития правительства РФ 22 июня направил письмо в ряд министерств и ведомств, в том числе Минздрав и Минпромторг, о том, что по вопросу создания нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. После этого данный вопрос был снят с контроля правительства. Эксперты «ФВ» комментируют это событие. Подробнее …

3. Женщины и мужчины почти одинаково разделяют кадровые позиции в сфере наук о жизни, но в фармацевтике женщины не продвигаются в своей карьере тем же темпом, что и мужчины. К такому выводу в своем докладе приходят Массачусетский совет по биотехнологии и рекрутинговая фирма Liftstream.

Несмотря на улучшение ситуации, гендерный разрыв сохраняется: женщины занимают только четверть всех рабочих мест на уровне руководителей компаний и менее 15% входят в совет директоров. Подробнее…