Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. Анна Ярвиц с 21 августа 2018 г. вступит в новую должность вице-президента группы и генерального директора Avon в России и Восточной Европе, сообщила компания.

Анна Ярвиц 30 июня 2018 г. покинула пост старшего вице-президента, главы кластера Teva Россия и Евразия и генерального директора Teva Россия, который занимала с начала 2014 г. Подробнее…

2. В последние годы репутация фармотрасли оказалась подпорчена. В немалой степени этому способствовала ее роль в развитии опиоидного кризиса в США. Между тем, американцы большей частью и понятия не имеют о том, какой именно маркетинговый ход является самым эффективным для продвижения фармпродукции. Существует масса медицинской литературы, изданной в начале 1990-х годов, повествующей о маркетинговой практике, известной как «изобретение заболеваний». Фармацевтические компании патологизируют отдельные состояния людей и убеждают врачей, что это заболевания, нуждающиеся в медикаментозном лечении. Подробнее ...

3. ПАО «Аптечная сеть 36,6» представитель немногочисленной когорты аптечных сетей, перешедших на прямые контракты с производителями. Тем не менее крупнейшая сеть полностью не прекратила отношения с основными дистрибьюторами: часть из них продолжает поставки аптекам, с другими «36,6» встречается в суде.

По информации «36,6», на сегодняшний день прямые договоры с производителями обеспечивают около 75% оборота сети, оставшуюся часть поставляют «Катрен», «Пульс», «ПрофитМед» и др. дистрибьюторы. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Минздрав предлагает внести изменения в законодательство, согласно которым за безрецептурный отпуск прегабалина, тапентадола и тропикамида будет введена уголовная ответственность. У Росздравнадзора есть примеры, свидетельствующие, что такие меры оправданны.

Стоит отметить, что в одной из аптек Ростовской области безрецептурный отпуск прегабалина осуществлял студент. В объяснительной записке он написал: «Сегодня, 17.03.2017 г., продал препарат «Лирика» без рецепта, так как только заканчиваю обучение на фармацевтическом факультете и не сильно разбираюсь в правилах отпуска лекарственных средств». Подробнее…

2. На последнем заседании весенней сессии 28 июля Совет Федерации одобрил законопроект по внесению изменений в ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», согласно которым перечень программы высокозатратных нозологий (ВЗН) пополнился пятью новыми заболеваниями.

Речь идет о гемолитико-уремическом синдроме, юношеском артрите с системным началом и мукополисахаридозе I, II и VI типов. Согласно расчетам сенаторов, а именно Совет Федерации внес в Госдуму соответствующие поправки, для лечения пациентов с такими болезнями необходимо закупать восемь препаратов на сумму 10 млрд руб. в год. Подробнее…

3. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов 26 июля внес на рассмотрение депутатов законопроект «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения». Документ подготовлен в целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере установления правовых основ оказания комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения и гражданам с признаками преждевременного старения на основе эффективного межведомственного взаимодействия для увеличения продолжительности жизни, сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Подробнее…