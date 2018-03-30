Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Депутаты Госдумы отклонили законопроект «О внесении изменений в статью 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Законопроектом предлагалось дополнить закон нормой, в соответствии с которой аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармдеятельность, будут обязаны размещать в доступном для потребителей месте информацию о наличии и стоимости жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах. Депутаты решили, что предлагаемая норма избыточна – обязанность аптечных работников информировать покупателей о наличии и стоимости препаратов уже предусмотрена законодательством РФ. Подробнее…

2. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения». В настоящее время ввод лекарственных препаратов в гражданский оборот осуществляется в форме декларирования или обязательной сертификации, которая проводится с участием аккредитованных испытательных лабораторий. Законопроект вносит изменения в закон о техническом регулировании в части исключения лекарственных препаратов из числа товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия. Подробнее…

3. Компания Genentech, подразделение Roche, уведомила о пяти случаях летального исхода среди пациентов с гемофилией А, получавших лечение препаратом Hemlibra (emicizumab-kxwh). Однако в компании отметили, что, несмотря на ограниченную информацию об обстоятельствах смерти, исследователи и лечащие врачи считают, что все эти случаи не были связаны с приемом Hemlibra. Подробнее…

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Страховые компании отказываются страховать сохранность препаратов, участвующих в клинических исследованиях, на этапах хранения и перемещения, особенно в части соблюдения температурного режима. Ошибки в логистике клинических исследований стоят немалых средств их заказчикам. На этом фоне остро стоит вопрос о страховании ответственности. Подробнее …

2. Исчезновение страховых организаций из системы ОМС никто не заметит, уверен президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский.

По его мнению, тот факт, что сейчас на страховщиках замкнуты функции финансирования и контроля, является нонсенсом.

«Это то же самое, если бы магазин, где вам продали сломанную машину, занимался защитой прав потребителя. Страховщики системно работают против системы здравоохранения. Их задача: больше получать и меньше тратить. В этом проблема», – поясняет эксперт. Подробнее…

3. Почти 100% случаев рака шейки матки связаны с вирусом папилломы человека (HPV). Сегодня это самое распространенное заболевание в сфере онкогинекологических патологий у женщин. Наиболее эффективной стратегией снижения заболеваемости и смертности может быть ранняя вакцинопрофилактика, считают эксперты. Онкологи призывают включить вакцины для профилактики инфицирования HPV в единый день прививок. Подробнее…