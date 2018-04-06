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Лента · Обзоры
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Главные новости недели

06.04.2018

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей

1. Согласно сообщению Федеральной антимонопольной службы, 27 марта 2018 г. в ведомство поступило ходатайство от гражданина РФ о покупке 100% долей в ООО «Самсон-Фарма».

Как говорится на сайте ФАС, в рамках рассмотрения ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки. Подробнее...

2. Правительство РФ внесло изменения в ряд нормативных правовых актов, регулирующих оборот наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующее постановление от 28 марта 2018 года №337подписал Дмитрий Медведев.

Это необходимо для приведения российского законодательства в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом указанной продукции. Побробнее...

3. Пять аптек A.v.e Luxury, две «36,6» и восемь «Горздрав» в конце марта обновили лицензии. Юридическое лицо, оформившее лицензии, – ООО «Межрегиональная розничная фармацевтическая компания» (МРФК).

Владельцами ООО являются две офшорные компании – «Бристалия Трейдинг Лимитед» и «Эрам Энетрепрайзем ЛТД», свидетельствуют данные СПАРК. Генеральный директор компании – Аркадий Зятковский. Ранее он был членом совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». В начале сентября 2017г. именно эта компания купила в Санкт-Петербурге сеть «Фармакор». Подробнее...

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Схему проверок, при которых первостольника сначала провоцируют продать рецептурный препарат без рецепта, а потом ловят за руку, взяли на вооружение мошенники. Как правило, жертвами преступники выбирают относительно малые сети или одиночные аптеки, в общем те, где риск столкнуться с юристом и/или охранником минимален.

Мошенники позиционируют себя как представители официальных органов, вовсю используя липовые документы с названием «организаций», содержащих частицы «рос», «контроль», «потреб» и другие. Подробнее...

2. По данным AlphaRM, в России продолжается рост числа аптечных точек: в феврале их количество достигло 64 829, увеличиваясь на 500–600 аптек ежемесячно. Напряженность в начале года создает неопределенность с принятием решения о торговле лекарствами в магазинах, однако факт роста количества аптек показывает, что паниковать и закрывать аптеки фармритейлеры пока не намерены. Подробнее...

3. На заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое состоялось 3 апреля, вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец заявила, что в 2018 году должна быть обеспечена 100% доступность обезболивающих препаратов.

В ходе обсуждения выяснилось, что в России нет системы учета нуждающихся в обезболивании. Ольга Голодец поручила Минздраву в течение трех месяцев разработать единые требования по учету таких пациентов. Подробнее...

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Автор: «Фармацевтический вестник»
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
Справочники
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