Главные новости недели

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. ООО «Эгис-Рус» – российское подразделение венгерского фармпроизводителя Egis – уведомило АСНА о приостановлении текущих договоров с ассоциацией с июля по сентябрь 2018 г. Как отметили в фармкомпании, такое решение связано с пересмотром бизнес-стратегии в отношении продвижения продукции ООО «Эгис-Рус». Директор отдела по обеспечению продаж ООО «Эгис-Рус» Ирина Альбинская заявила, что компания готова в ближайшее время обсудить бизнес-стратегию и новые условия работы с партнерами. Подробнее…

2.Согласно поправкам в закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», вступающим в силу с 21 декабря 2018 года, сотрудники компаний, которым предоставляют в пользование служебный автомобиль, по сути, приравниваются к водителям транспортных организаций со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, медицинские представители, как и водители пассажирских автобусов, должны будут выполнять требования, связанные предрейсовыми медосмотрами и прочими нормами безопасности труда. Подробнее…

3. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2018 г. № 718 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», разработанное Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России, вступило в силу 2 июля.

В перечень веществ, подлежащих контролю в РФ, включено 18 новых наркотических средств и 12 новых психотропных веществ. Таким образом, тридцать новых видов психоактивных веществ взяты под государственный контроль.

Все внесенные данным постановлением Правительства РФ новые наркотические средства и психотропные вещества обладают высоким наркогенным потенциалом. Подробнее …

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Игроки фармацевтического рынка ликуют: правительство прекратило работу над законопроектом о продаже лекарств в продуктовых магазинах.

Как стало известно, вице-премьеру Татьяне Голиковой доложили о создании нормативного акта и о том, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов. После этого данный вопрос был снят с контроля правительства. Подробнее…

2. Внесение приказом Минтруда России от 09.04.2018 г. № 214н изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих не решил проблему, связанную с замещением руководителем аптеки должности провизора. К такому выводу пришла Ассоциация «СоюзФарма».

Принятая мера носит скорее технический характер, так как после утверждения профессиональных стандартов «Провизор» и «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», дублирование квалификационных характеристик в Справочнике должностей теряет смысл – таков вывод юристов. Подробнее…

3. Производство лекарств должно быть целиком сосредоточено в руках государства. Об этом заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в ходе парламентских слушаний, посвященных внедрению маркировки лекарств.

По его мнению, следует ужесточить ответственность аптек за продажу недоброкачественных лекарств, а также «провести полную национализацию фармпредприятий и аптечных сетей».

Кроме того депутат предложил перевести все препараты в разряд рецептурных и полностью запретить их рекламу. Подробнее…