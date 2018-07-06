 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Обзоры
28

Главные новости недели

06.07.2018

Представляем рейтинг главных новостей недели по версии наших читателей и по версии редакции «ФВ».

Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. ООО «Эгис-Рус» – российское подразделение венгерского фармпроизводителя Egis – уведомило АСНА о приостановлении текущих договоров с ассоциацией с июля по сентябрь 2018 г. Как отметили в фармкомпании, такое решение связано с пересмотром бизнес-стратегии в отношении продвижения продукции ООО «Эгис-Рус». Директор отдела по обеспечению продаж ООО «Эгис-Рус» Ирина Альбинская заявила, что компания готова в ближайшее время обсудить бизнес-стратегию и новые условия работы с партнерами. Подробнее…

2.Согласно поправкам в закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», вступающим в силу с 21 декабря 2018 года, сотрудники компаний, которым предоставляют в пользование служебный автомобиль, по сути, приравниваются к водителям транспортных организаций со всеми вытекающими отсюда последствиями. В частности, медицинские представители, как и водители пассажирских автобусов, должны будут выполнять требования, связанные предрейсовыми медосмотрами и прочими нормами безопасности труда. Подробнее…

3. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2018 г. № 718 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», разработанное Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России, вступило в силу 2 июля.

В перечень веществ, подлежащих контролю в РФ, включено 18 новых наркотических средств и 12 новых психотропных веществ. Таким образом, тридцать новых видов психоактивных веществ взяты под государственный контроль.

Все внесенные данным постановлением Правительства РФ новые наркотические средства и психотропные вещества обладают высоким наркогенным потенциалом. Подробнее …

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Игроки фармацевтического рынка ликуют: правительство прекратило работу над законопроектом о продаже лекарств в продуктовых магазинах.

Как стало известно, вице-премьеру Татьяне Голиковой доложили о создании нормативного акта и о том, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов. После этого данный вопрос был снят с контроля правительства. Подробнее…

2. Внесение приказом Минтруда России от 09.04.2018 г. № 214н изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих не решил проблему, связанную с замещением руководителем аптеки должности провизора. К такому выводу пришла Ассоциация «СоюзФарма».

Принятая мера носит скорее технический характер, так как после утверждения профессиональных стандартов «Провизор» и «Специалист в области управления фармацевтической деятельностью», дублирование квалификационных характеристик в Справочнике должностей теряет смысл – таков вывод юристов. Подробнее…

3. Производство лекарств должно быть целиком сосредоточено в руках государства. Об этом заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский в ходе парламентских слушаний, посвященных внедрению маркировки лекарств.

По его мнению, следует ужесточить ответственность аптек за продажу недоброкачественных лекарств, а также «провести полную национализацию фармпредприятий и аптечных сетей».

Кроме того депутат предложил перевести все препараты в разряд рецептурных и полностью запретить их рекламу. Подробнее…

Самые важные новости фармбизнеса теперь и в нашем Telegram-канале @medpharm.

Присоединяйтесь!

Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июль 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
03.07 — 06.07 Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения