Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Обзоры
164

Ipsos: TOP15 дистрибьюторов по индексу удовлетворенности аптек качеством сервиса

31.08.2018

Дистрибьюторы «Катрен», «Протек» и «Пульс» лидируют по индексу удовлетворенности (customer satisfaction) менеджеров аптек качеством их сервиса.

Наибольшие показатели – 0,78 и 0,72 – у сохраняющих лидерство по охвату аптек «Катрена» и «Протека». Весной 2018 г. третье место по удовлетворенности аптек сервисом дистрибьютора занимает ФК «Пульс» с индексом 0,65.

Индекс удовлетворенности рассчитан как отношение доли аптек, оценивших работу дистрибьютора максимальной оценкой, ко всем охваченным аптекам, работающим с данным дистрибьютором. Интегративный показатель позволяет сравнивать степень удовлетворенности аптек от работы с дистрибьюторами с разными уровнями охвата.

Представленные данные – составная часть исследования Pharma-Q, изучающего аптечную практику России. Описание подхода к оценке клиентской удовлетворенности аптек представлено в статье «Довольны немногими» («ФВ» № 26 от 28 августа 2018 г.).

86064cf52c762c63f54329a721c738bb.jpg

Автор: Шамиль Ахметзянов, Ipsos Healthcare
Материалы по теме
24.08.2018 Как фармкомпании ассоциируются с животными: Ipsos Healthcare подвела итоги репутационного исследования
27.07.2018 Замедлился рост доли врачей, относящихся к интернет-конференциям и вебинарам как к основному источнику информации
18.05.2018 Компания Ipsos Healthcare представила новый исследовательский продукт Pharma-Q в Казахстане
16.04.2018 Измерим репутацию фармкомпаний
29.01.2018 Онлайн-журнал «Катрен-Стиль» лидирует в списке самых популярных интернет-ресурсов у работников аптек
Метки
Ipsos Healthcare
Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения