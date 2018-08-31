Ipsos: TOP15 дистрибьюторов по индексу удовлетворенности аптек качеством сервиса

Дистрибьюторы «Катрен», «Протек» и «Пульс» лидируют по индексу удовлетворенности (customer satisfaction) менеджеров аптек качеством их сервиса.

Наибольшие показатели – 0,78 и 0,72 – у сохраняющих лидерство по охвату аптек «Катрена» и «Протека». Весной 2018 г. третье место по удовлетворенности аптек сервисом дистрибьютора занимает ФК «Пульс» с индексом 0,65.

Индекс удовлетворенности рассчитан как отношение доли аптек, оценивших работу дистрибьютора максимальной оценкой, ко всем охваченным аптекам, работающим с данным дистрибьютором. Интегративный показатель позволяет сравнивать степень удовлетворенности аптек от работы с дистрибьюторами с разными уровнями охвата.

Представленные данные – составная часть исследования Pharma-Q, изучающего аптечную практику России. Описание подхода к оценке клиентской удовлетворенности аптек представлено в статье «Довольны немногими» («ФВ» № 26 от 28 августа 2018 г.).