Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент РФ

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 314-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"».

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О рекламе"».

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 323-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу обращения биомедицинских клеточных продуктов».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 года №879 «О внесении изменений в перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 2301 и 2302 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 19.06.2018 № 367н «О внесении изменений в Типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом Минздрава России № 870н от 26.10.2017 г.» (Зарегистрирован 02.08.2018 № 51756).

- Приказ Минздрава России от 14.06.2018 № 341н «Об утверждении Порядка обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования» (Зарегистрирован 08.08.2018 № 51822).

- Уведомление о разработке проекта Постановления Правительства РФ «О порядке определения взаимозаменяемости медицинских изделий».

- Проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 46».

Минпромторг России

- Проект приказа Минпромторга России «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 1714 "Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений о соответствии производителей лекарственных средств для медицинского применения требованиям правил надлежащей производственной практики"».

Росздравнадзор

- Приказ Росздравнадзора от 03.08.2018 № 5093 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 25.08.2017 № 7430 "Об отнесении объектов государственного контроля за обращением медицинских изделий к категориям риска и включении их в Перечни объектов государственного контроля за обращением медицинским изделий, которым присвоены категории риска"».

- Приказ Росздравнадзора от 10.07.2018 № 4510 «О внесении изменений в Приложение к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16 января 2013 г. № 40-Пр/13 "Об утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие» (Зарегистрирован 07.08.2018 № 51801).

- Проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче заключений (разрешительных документов) на ввоз в Российскую Федерацию из третьих стран на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывоз из Российской Федерации в третьи страны с таможенной территории Евразийского экономического союза органов и тканей человека, крови и ее компонентов, образцов биологических материалов человека».