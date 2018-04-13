Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, выраженных в их недружественных и неконструктивных действиях о введении «санкций»

Правительство РФ

- Распоряжение Правительства РФ от 28.03.2018 № 520-р (Об определении АО «Национальная иммунобиологическая компания» единственным поставщиком лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных).

- Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2018 г. №552-р. (План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Нейронет»).

- Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 416 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1628» ( в части увеличения норматива финансовых затрат в месяц на лекарства для одного льготника)

- Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 г. №339 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом».

- Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 г. №418 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 г. №3 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности"».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 19.01.2018 № 20н «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения» (Зарегистрирован 09.04.2018 № 50672).

- Приказ Минздрава России от 20.10.2017 № 840н «Об утверждении Порядка организации и проведения этической экспертизы возможности проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта и формы заключения совета по этике» (Зарегистрирован 05.04.2018 № 50661)

- Приказ Минздрава России от 27.03.2018 № 127н «Об утверждении Порядка осуществления выборочного контроля качества биомедицинских клеточных продуктов» (Зарегистрирован 05.04.2018 № 50663).

- Приказ Минздрав России от 30 марта 2018 № 141 «Об утверждении плана научно-практических мероприятий Минздрава России на 2018 год».

Минпромторг России

- Приказ Минпромторга России, Минздрава России от 22.03.2018 № 991/115н «О внесении изменений в перечень биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов, утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 мая 2016 г. № 1605/308н "Об утверждении перечня биомишеней для разработки схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов"» (Зарегистрирован 10.04.2018 № 50696).

ЕЭК

- Решение Коллегии ЕЭК № 46 от 03.04.2018 г. «О номенклатуре медицинских изделий Евразийского экономического союза».

- Решение Коллегии ЕЭК № 47 от 03.04.2018 г. «О классификаторе видов неблагоприятных событий, связанных с использованием медицинских изделий»

- Решение Коллегии ЕЭК № 48 от 03.04.2018 г. «О классификаторе видов документов регистрационного досье медицинского изделия».