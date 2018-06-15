Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав России

- Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон ‎«Об обращении лекарственных средств» в целях гармонизации законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств с нормативными правовыми актами Евразийской экономической комиссии».

Минпромторг России

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о лицензировании производства лекарственных средств»

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

- Рекомендации по итогам 58-го специального заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по теме «Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения», 6 марта 2018 г.

Росздравнадзор

- Проект приказа Росздравнадзора «О внесении изменений в Приложение к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16 января 2013 г. № 40-Пр/13 “Об утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие”»