Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Минздрав России
- Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в целях гармонизации законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных средств с нормативными правовыми актами Евразийской экономической комиссии».
Минпромторг России
- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о лицензировании производства лекарственных средств»
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
- Рекомендации по итогам 58-го специального заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по теме «Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения», 6 марта 2018 г.
Росздравнадзор
- Проект приказа Росздравнадзора «О внесении изменений в Приложение к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16 января 2013 г. № 40-Пр/13 “Об утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие”»