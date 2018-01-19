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Лента · Обзоры
205

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

19.01.2018

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Распоряжение Правительства РФ от 12.01.2018 №9-р (В части утверждения плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции в здравоохранении").

- Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 №18-р (в части передачи ГК "Ростех" акций ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко").

- Постановление Правительства РФ от 13.01.2018 № 6 «О внесении изменений в пункт 19 устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования».

- Постановление Правительства РФ от 13.01.2018 № 8 «О проведении эксперимента по реализации образовательной программы высшего образования - программы специалитета в федеральном государственном бюджетном учреждении "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Минздрав России

- Письмо от 12.01.2018 г. № 37/25-4 Минздрава России «О дополнительных разъяснениях норм приказа Минздрава России от 11.07.2017 № 403н».

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 195н "О формах заявок на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок, и отчетов об использовании медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках Национального календаря профилактических прививок"».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Положения организации оказания первичной-медико-санитарной помощи детскому населению».

Минспорт России

- Приказ Минспорта России от 06.12.2017 № 1052 «Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» (Зарегистрирован 09.01.2018 № 49580).

Росздравнадзор

- Приказ Росздравнадзора от 01.12.2017 № 9898 «О реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий «Открытые данные Российской Федерации» в 2018 г.».

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Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
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