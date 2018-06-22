Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 № 690 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в части уточнения срока действия документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ).

Минздрав России

- Уведомление о разработке приказа Минздрава России «Об утверждении Правил формирования перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения пациентов после выполнения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 25 мая 2007 г. № 358 «О медицинском заключении о необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека».

ФАС России

- Письмо ФАС России от 14.06.2018 №АК/43550/18 «Об использовании образов медицинских работников в рекламе учебных заведений для медицинских работников».

ЕЭК

- Решение Коллегии ЕЭК № 101 от 13.06.2018 г. «О классификации комбинированного препарата из смеси растительного сырья в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза».

Госсанэпиднадзор

- Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов».