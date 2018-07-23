Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 г. № 1387-р (О создании ФГБУ «Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии

Федерального медико-биологического агентства»).

- Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2018 г. № 1464-р (в части распределение в 2018 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 30.05.2018 № 288н «Об утверждении Порядка организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации» (Зарегистрирован 09.07.2018 № 51571).

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства ‎Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964» ( в части внесения изменений в список сильнодействующих ‎веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ).

ЕАЭК‎

- Решение Коллегии ЕЭК № 113 от 17.07.2018 г. «Об утверждении Руководства по валидации аналитических методик проведения испытаний лекарственных средств».

- Рекомендация Коллегии ЕЭК № 11 от 17.07.2018 г. «О Руководстве по общим вопросам клинических исследований».