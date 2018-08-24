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Лента · Обзоры
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Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

24.08.2018

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 18.08.2018 г. № 969 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1388» (О расширении сферы деятельности Российского фонда технологического развития).

Минпромторг России

- Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов».

- Проект приказа Минпромторга РФ «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. ‎№ 4368 «Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 30.03.2018 № 139н «О внесении изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н» (Зарегистрирован 16.08.2018 № 51917).

- Приказ Минздрава России от 06.07.2018 № 421н «Об утверждении порядка принятия Министерством здравоохранения Российской Федерации решения о соответствии медицинских профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций (союзов) критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2018 г. № 292 "Об утверждении критериев, при условии соответствия которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям, их ассоциациям (союзам) может быть передано осуществление отдельных функций в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации"»(Зарегистрирован 17.08.2018 № 51926).

- Приказ Минздрава России от 07.05.2018 № 210н «О внесении изменений в Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 апреля 2015 г. № 187н» (Зарегистрирован 17.08.2018 № 51925).

- Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении форм и порядка информирования Федеральной таможенной службой Министерства здравоохранения Российской Федерации о ввозе биомедицинских клеточных продуктов в Российскую Федерацию и вывозе биомедицинских клеточных продуктов из Российской Федерации».

- Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении форм и порядка информирования Федеральной таможенной службой Министерства здравоохранения Российской Федерации о ввозе биомедицинских клеточных продуктов в Российскую Федерацию и вывозе биомедицинских клеточных продуктов из Российской Федерации».

- Проект постановления Правительства РФ‎ «О введении временного разрешительного порядка ввоза ‎в Российскую Федерацию биомедицинских клеточных продуктов».

- Проект постановления Правительства РФ «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год ‎и на плановый период 2020 и 2021 годов».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в Порядки оказания медицинской помощи, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального развития ‎Российской Федерации и приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Росздравнадзор

- Приказ Росздравнадзора от 17.08.2018 № 5444 «О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Мероприятий но контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), утвержденный приказом Росздравнадзора от 27 апреля 2017 года № 4043».

- Проект приказа Росздравнадзора «О наделении руководителей территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
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Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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