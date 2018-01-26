Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Законопроект №372739-7 «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона "О рекламе"» (в части запрета рекламы в теле- и радиопередачах).

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 18.01.2018 № 22 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2017 г. № 314» (в части внесения поправок в порядок предоставления субсидий производителям протезно-ортопедических изделий).

- Постановление Правительства РФ от 23.01.2018 № 49 «Об утверждении правил реализации биомедицинских клеточных продуктов».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.01.2018 № 74-р (в части внесения в Госдуму законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения»).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» (Зарегистрирован 19.01.2018 № 49696).

- Приказ Минздрава России от 23.10.2017 № 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола» (Зарегистрирован 19.01.2018 № 49695).

- Проект приказа Минздрава ‎России «О внесении изменений в Порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2012 г. № 441н».

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменения в Положение о Министерстве ‎здравоохранения Российской Федерации» (в части заключения концессионных соглашений).

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в порядок дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1177н»

- Проект совместного приказа Минздрава России и Минэкономики России «Об утверждении плана мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения».

- Проект приказа Минздрава России ‎«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации ‎от 11 мая 2017 г. № 212н».



Минвостокразвития России

- Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации»



ФАС России

- Письмо ФАС России от 22.01.2018 г. №АК/3605/18 «О проекте Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и

контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 г.».



Коллегия ЕЭК

- Рекомендации Коллегии ЕЭК №2 от 16.01.2018 г. «О Руководстве по качеству лекарственных препаратов

с модифицированным высвобождением для приема внутрь».



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