Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Законопроект № 509038-7 «О внесении изменения в статью 55 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств"» (о введении обязанности для работников аптек информировать покупателя о наличии наиболее дешевого взаимозаменяемого аналога лекарственного препарата).

- Законопроект № 519530-7 «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

- Законопроект № 519063-7 «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 16.07.2018 г. № 832 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство научно-образовательного комплекса федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2018 № 1509-р (в части выделения Минздраву России бюджетных ассигнований на поддержку регионального здравоохранения).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 26.06.2018 № 386н «О внесении изменений в Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. № 871н» (Зарегистрирован 24.07.2018 № 51683)

- Приказ Минздрава России от 13.07.2018 г. № 442 «Об организации работ по обеспечению технической возможности выражения мнения пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в сети «Интернет».

- Приказ Минздрава России от 03.07.2018 № 410н «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н» (Зарегистрирован 24.07.2018 № 51680)

- Письмо Минздрава России от 04.07.2018 г. № 17-2/10/2-4323 (в части пояснения применения приказа Минздрава России от 13.10.2017 № 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг").

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства ‎Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964» (в части усиления ответственности за безрецептурный отпуск препаратов, подлежащих предметно-количественному учету).

- Законопроект «О внесении изменений в статьи 13 и 15 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств"» (в части совершенствования процедуры научного консультирования в сфере обращения лекарственных средств).

Минпромторг России

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменения в пункт 5 Правил отбора организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, в целях осуществления конкретной закупки такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ЕАЭК

- Распоряжение Коллегии ЕЭК № 119 от 17.07.2018 г. «О внесении изменений в состав рабочей группы по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза при Коллегии Евразийской экономической комиссии».