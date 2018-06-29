Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Президент РФ

- Федеральный закон от 29.06.2018 № 174-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».

Госдума

- Законопроекта № 494344-7 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части наказания чиновников, не обеспечивших льготников лекарствами).

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 № 718 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2018 № 709 «О внесении изменений в пункт 16 Правил признания лица инвалидом».

- Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 № 702 «О внесении изменений в Положение о лицензировании производства лекарственных средств».

- Постановление Правительства РФ от 20.06.2018 № 701 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2017 г. № 1469» (в части порядка подтверждения страны происхождения стентов для коронарных артерий и катетеров).

- Распоряжение Правительства РФ от 26.06.2018 г. № 1271-р «О первом заместителе Министра здравоохранения Российской Федерации».

Росздравнадзор

- Проект приказа Росздравнадзора «О порядке получения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политических партий) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».

Минтруд России

- Приказ Минтруда России от 09.04.2018 № 214н «О внесении изменений в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения", утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н» (Зарегистрирован 19.06.2018 № 51386).

Минпромторг России

- Приказ Минпромторга России от 20.06.2018 г. №2394 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. №3918 "О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы промышленности"»

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62 "О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения"».

Росаккредитации

- Разъяснение Росаккредитации от 22.06.2018 «О заполнении области аккредитации испытательными лабораториями (центрами), проводящими исследования (испытания) и измерения лекарственных средств».

Минсельхоз России

- Уведомление о разработке приказа Минсельхоза России «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения».

- Уведомление о разработке приказа Минсельхоза России «Об утверждении Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также формы требования ветеринарной организации».