Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

- Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2018 г. № 1584-р «О заместителе Министра здравоохранения Российской Федерации»

Минздрав России

- Письмо Минздрава России от 18.07.2018 г. N 16-5/10/2-4709 «О допуске специалистов к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций».

- Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений ‎в форму заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для медицинского применения, утвержденную приказом ‎Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 сентября 2016 г. № 727н».

Минпромторг России

- Письмо Минпромторга России от 22.05.2018 № ЦС-31570/19, Минфина России от 22.05.2018 № 24-03-06/47606, Минздрава России от 29.06.2018 № 25-3/10/2-4204, ФАС России от 29.05.2018 № РП/38817/18 «О позиции Минфина России, Минпромторга России, Минздрава России и ФАС России по вопросу применения положений постановления Правительства России от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменения в пункт 5 Правил отбора организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, в целях осуществления конкретной закупки такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Проект приказа Минпромторга России «Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей лекарственных средств (для медицинского применения), производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств (для медицинского применения) требованиям правил надлежащей производственной практики, предельного размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей лекарственных средств (для медицинского применения), производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств (для медицинского применения) требованиям правил надлежащей производственной практики, об уполномоченном государственном учреждении на проведение инспектирования производителей лекарственных средств (для медицинского применения), производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики и о признании утратившим силу приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 11 января 2016 г. № 9 «Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей лекарственных средств (для медицинского применения), производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации, на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики в целях выдачи заключений о соответствии производителя лекарственных средств (для медицинского применения) требованиям правил надлежащей производственной практики и предельного размера платы за оказание указанной услуги».

- Проект приказа Минпромторга России «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Министерством промышленности и торговли Российской Федерации государственной услуги по лицензированию производства лекарственных средств для медицинского применения».

ЕАЭК

- Решение Коллегии ЕЭК № 123 от 24.07.2018 г. «О Критериях включения в одно регистрационное удостоверение нескольких модификаций медицинского изделия, относящихся к одному виду медицинского изделия в соответствии с применяемой в Евразийском экономическом союзе номенклатурой медицинских изделий».

- Решение Коллегии ЕЭК №116 от 24.07.2018 г. «О Критериях разграничения элементов медицинского изделия, являющихся составными частями медицинского изделия, в целях его регистрации».