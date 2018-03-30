Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления минимального объема расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру»

- Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях»

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 № 324 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1459» (в части внесения изменений в правила функционирования единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 29.12.2017 № 1149н «Об утверждении формы заявки на поставку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и формы заявки на поставку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами гепатитов В и С» (Зарегистрирован 22.03.2018 № 50458)

- Приказ Минздрава России от 20.10.2017 № 839н «Об утверждении Правил проведения отбора образцов биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных для реализации и реализуемых субъектами обращения биомедицинских клеточных продуктов, для проверки их качества, проведения исследований, испытаний»(Зарегистрирован 23.03.2018 № 50495).

- Приказ Минздрава России от 29.12.2017 № 1150н «Об утверждении формы заявки на поставку антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и формы заявки на поставку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (Зарегистрирован 23.03.2018 № 50485).

- Приказ Минздрава России от 28.11.2017 № 953н «О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н» (Зарегистрирован 28.03.2018 № 50556).

- Письмо Минздрава России от 07.12.2017 № 2128744/25-4 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей провизора руководителем аптечной организации».

Минобороны России

- Проект приказа Минобороны России «О внесении изменений в Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые военно-медицинскими организациями Министерства обороны Российской Федерации, являющимися федеральными государственными бюджетными и казенными учреждениями, утвержденный приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 822».

ФАС России

- Письмо ФАС России от 05.02.2018 №ИА/7043/18 «О разъяснении процедуры согласования решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (названы не требующие согласования с ФАС России решения органов власти субъектов РФ об установлении предельных размеров оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам на ЖНВЛП).