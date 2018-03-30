 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Обзоры
448

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

30.03.2018

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума

- Законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления минимального объема расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру»

- Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях»

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2018 № 324 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1459» (в части внесения изменений в правила функционирования единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 29.12.2017 № 1149н «Об утверждении формы заявки на поставку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и формы заявки на поставку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами гепатитов В и С» (Зарегистрирован 22.03.2018 № 50458)

- Приказ Минздрава России от 20.10.2017 № 839н «Об утверждении Правил проведения отбора образцов биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных для реализации и реализуемых субъектами обращения биомедицинских клеточных продуктов, для проверки их качества, проведения исследований, испытаний»(Зарегистрирован 23.03.2018 № 50495).

- Приказ Минздрава России от 29.12.2017 № 1150н «Об утверждении формы заявки на поставку антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и формы заявки на поставку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (Зарегистрирован 23.03.2018 № 50485).

- Приказ Минздрава России от 28.11.2017 № 953н «О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н» (Зарегистрирован 28.03.2018 № 50556).

- Письмо Минздрава России от 07.12.2017 № 2128744/25-4 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей провизора руководителем аптечной организации».

Минобороны России

- Проект приказа Минобороны России «О внесении изменений в Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые военно-медицинскими организациями Министерства обороны Российской Федерации, являющимися федеральными государственными бюджетными и казенными учреждениями, утвержденный приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 822».

ФАС России

- Письмо ФАС России от 05.02.2018 №ИА/7043/18 «О разъяснении процедуры согласования решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (названы не требующие согласования с ФАС России решения органов власти субъектов РФ об установлении предельных размеров оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам на ЖНВЛП).

Самые важные новости фармбизнеса теперь и в нашем Telegram-канале @medpharm.

Присоединяйтесь!

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
23.03.2018 Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
16.03.2018 Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
12.03.2018 Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
02.03.2018 Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
22.02.2018 Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения