Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Обзоры
132

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

31.08.2018

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство России

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 № 952 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в части осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд)

- Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 г. № 1018 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62» (в части продления эксперимента по маркировке лекарств)

Минпромторг России

- Приказ Минпромторг России от 04.07.2018 № 2593 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение федеральным бюджетным учреждением "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик", находящимся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, работ"» (Зарегистрирован 24.08.2018 № 51989)

Минздрав России

- Приказ Минздрава России №553 от 23.08.2018 г. «О внесении изменений в приложения № 2 и № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 444 "О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации"»

- Приказ Минздрава России от 09.08.2018 г. № 513 «Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения»

- Приказ Минздрава России от 15.08.2018 г. № 538 «О внесении изменений в положение об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 736»

Росздравнадзор

- Приказ Росздравнадзора от 23.08.2018 № 5583 «О внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 год»

- Приказ Росздравнадзора от 10.08.2018 № 5309 «О внесении изменений в Приложения № 4 и № 7 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 20 декабря 2017 г. № 10449 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий"» (Зарегистрирован 29.08.2018 № 52019).

Коллегия ЕЭК

- Решение Коллегии ЕЭК от 21.08.2018 г. № 134 «О справочнике видов изменений, вносимых в регистрационное досье медицинского изделия»

- Решение Коллегии ЕЭК от 21.08.2018 г. № 135 «О классификаторе видов документов, оформляемых при рассмотрении регистрационного досье медицинского изделия»

Самые важные новости фармбизнеса теперь и в нашем Telegram-канале @medpharm.

Присоединяйтесь!

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
24.08.2018 Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
17.08.2018 Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
10.08.2018 Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
03.08.2018 Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
27.07.2018 Обзор отраслевых нормативно-правовых актов
Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
31.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
28.08 «Актуальный репортаж»: III Всероссийская GMP-конференция
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал
Бизнес ждет налоговых льгот
Фарминдустрию могут обложить новым налогом
Аптеки при лечебных учреждениях Московской области отдают под управление единого оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения