Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство России

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 № 952 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в части осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд)

- Постановление Правительства РФ от 28.08.2018 г. № 1018 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62» (в части продления эксперимента по маркировке лекарств)

Минпромторг России

- Приказ Минпромторг России от 04.07.2018 № 2593 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение федеральным бюджетным учреждением "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик", находящимся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, работ"» (Зарегистрирован 24.08.2018 № 51989)

Минздрав России

- Приказ Минздрава России №553 от 23.08.2018 г. «О внесении изменений в приложения № 2 и № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 444 "О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Российской Федерации"»

- Приказ Минздрава России от 09.08.2018 г. № 513 «Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения»

- Приказ Минздрава России от 15.08.2018 г. № 538 «О внесении изменений в положение об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 октября 2013 г. № 736»

Росздравнадзор

- Приказ Росздравнадзора от 23.08.2018 № 5583 «О внесении изменений в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 год»

- Приказ Росздравнадзора от 10.08.2018 № 5309 «О внесении изменений в Приложения № 4 и № 7 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 20 декабря 2017 г. № 10449 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий"» (Зарегистрирован 29.08.2018 № 52019).

Коллегия ЕЭК

- Решение Коллегии ЕЭК от 21.08.2018 г. № 134 «О справочнике видов изменений, вносимых в регистрационное досье медицинского изделия»

- Решение Коллегии ЕЭК от 21.08.2018 г. № 135 «О классификаторе видов документов, оформляемых при рассмотрении регистрационного досье медицинского изделия»