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Лента · Обзоры
74

Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

06.04.2018

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Президент РФ

- Федеральный закон от 03.04.2018 № 63-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона "О концессионных соглашениях"».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 28.03.2018 г. № 337 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».

- Распоряжение Правительства РФ от 23.03.2018 г. № 481-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года».

- Постановление Правительства РФ от 29.03.2018 № 345 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 650 "О требованиях к техническим средствам фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"».

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2018 № 384 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства "Реконструкция и техническое перевооружение производства для выпуска новых лекарственных форм социально значимых препаратов, федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный завод медицинских препаратов", г. Москва».

- Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2018 года №533-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции».

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 20.10.2017 № 842н «Об утверждении требований к организации и деятельности биобанков и правил хранения биологического материала, клеток для приготовления клеточных линий, клеточных линий, предназначенных для производства биомедицинских клеточных продуктов, биомедицинских клеточных продуктов». (Зарегистрирован 28.03.2018 № 50555).

- Приказ Минздрава России от 09.01.2018 № 2н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению"» (Зарегистрирован 04.04.2018 № 50614).

- Приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 95н «О внесении изменения в порядок заполнения, учета и выдачи диплома об окончании ординатуры и его дубликатов, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 сентября 2013 г. № 634н» (Зарегистрирован 04.04.2018 № 50624).

Минпромторг России

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации ‎от 4 декабря 2017 г. № 1469» (в части поддержки производства на территории РФ высокотехнологичных медицинских изделий).

ФАС России

- Письмо ФАС России №АК/21459/18 от 29.03.2018 г. «Позиция ФАС России по вопросу применения постановления Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 № 1380 "Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд"».

Минфин России

- Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № 181 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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