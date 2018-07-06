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Лента · Обзоры
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Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

06.07.2018

Еженедельный обзор принятых и готовящихся к рассмотрению и утверждению отраслевых нормативно-правовых актов

Президент РФ

- Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы».

Правительство РФ

- Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 № 732 «О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

- Распоряжение Правительства РФ от 04.07.2018 № 1355-р (в части выделения средств на лекарственное обеспечение).

- Распоряжение Правительства РФ от 04.07.2018 № 1354-р (в части выделения средств на лекарственное обеспечение по программе «7ВЗН»).

Минздрав России

- Приказ Минздрава России от 07.06.2018 № 321н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (Зарегистрирован 02.07.2018 № 51503).

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации лекарственных средств, предназначенных для обращения на общем рынке лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза, в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 78».

- Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Положения о Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Федеральный фонд ОМС

- Письмо ФФОМС от 29.06.2018 №8108/30-1/и «О порядке работы с первичной медицинской документацией»

Минпромторг России

- Проект распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года». ()

ФАС России

- Разъяснение ФАС России от 29.06.2018 г. №АЦ/49132/18 «О формировании отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП».

Росздравнадзор

- Проект приказа Росздравнадзора «О внесении изменений в Приложение № 4 и Приложение № 7 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 20.12.2017 № 10449 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий».

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
законодательство
Фармвестник-ТВ
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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