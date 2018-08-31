Рейтинг главных новостей недели по версии читателей

1. Правительство РФ продлило срок проведения эксперимента по маркировке лекарств до конца 2019 г. Соответствующее постановление Правительства от 28.08.2018 г. №1018 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. До принятия этого документа у участвующих в эксперименте федеральных органов исполнительной власти не было правовых оснований для информационной и технической поддержки информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов в 2019 году, в том числе регистрации новых участников эксперимента и операций. Подробнее …

2. Главный вопрос иностранной фармы – будет ли стратегия развития фармпромышленности «Фарма-2030» поддерживать инвестиции в отрасль. В России необходимо обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности, отметил исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, выступая на третьей GMP-конференции.

«Если в России не будет защищаться интеллектуальная собственность, российские пациенты не будут иметь доступ к инновационным препаратам. В этом году международные фармкомпании, учитывая то, что происходит в России с защитой прав интеллектуальной собственности, заявили, что некоторые препараты не будут выводить, и поставили их на заморозку. И с этим надо что-то делать. Ситуация с точки зрения иностранных инвестиций негативная», – отметил Вадим Кукава. Подробнее…

3. В рамках третьей GMP-конференции представители фармкомпаний обозначили условия, при которых российский фармрынок не замедлит своего развития. В частности, генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов отметил, что наиболее актуальной является тема офсетных контрактов, но они должны быть доступны не на региональном, а на федеральном уровне. Подробнее …

Рейтинг главных новостей недели по версии редакции

1. Правительство РФ постановлением от 16.08.2018 № 952 внесло изменения в п. 5 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 555.

Так, документом уточнено, что обоснование в соответствии с решением врачебной комиссии осуществляется, в том числе, в отношении проводимых путем запроса предложений в электронной форме закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний. Подробнее…

2. За первые шесть месяцев 2018 г. ПАО «Аптечная сеть 36,6» получила убыток в размере 5,07 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании за первое полугодие текущего года, сформированном по МСФО. В первом полугодии 2017 г. сеть «36,6» также получила убыток, но он был в два раза меньше - 2,48 млрд руб.

Объем продаж в первом полугодии 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился и составил 22,6 млрд руб. Подробнее…

3. Китай произвел переоценку глобальных драйверов роста фармотрасли и России стоит взять на вооружение некоторые из них, считает исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков. Китайская стратегия развития содержит такие меры, как: защита прав интеллектуальной собственности, увеличение срока патентной защиты, запрет на обращение воспроизведенных и биоаналоговых препаратов до истечения срока действия патента, уменьшение сроков регистрации ЛП, отказ от обязательных локальных клинических исследований. Подробнее…