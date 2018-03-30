RNC Pharma: по отдельным наименованиям АФИ в январе 2018 г. отмечается значительное снижение ввозных цен

По итогам января 2018 г. в нашу страну было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 4,7 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Рублевая динамика поставок к аналогичному периоду 2017 г. отрицательная, поставки сократились на 7%. Правда, натуральные объемы при этом уверенно растут, за год они увеличились на 18%. Всего в первом месяце текущего года в нашу страну было импортировано практически 860 тонн АФИ.

Отрицательная денежная динамика объясняется двумя факторами. Во-первых, за год заметно изменился ассортимент поставляемых АФИ (в январе 2018 г. импортировано 201 МНН, годом ранее порядка 225), во-вторых, по ряду наименований значительно сократились ввозные цены. Всего цены снизились по 71 МНН, причем из них у 48 наименований ценник снизился более чем на 10%. Справедливости ради нужно отметить, что в ряде случаев просто возрастал объем импорта более дешевых аналогов, соответственно, средний ценник по наименованию уменьшался. Но и случаи изменения ценовой политики конкретными компаниями имели место, в частности, почти на 60% снизилась цена на тамсулозин («Астеллас»), а ценник инсулина человеческого генно-инженерного («Санофи») скорректировался на 21%.

«Интересно также, что в январе 2018 г. впервые, начиная с января 2010 г., стартовали поставки двух “новых” наименований АФИ: бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (более известный под торговой маркой "Мирамистин") и фармакопейный метилсалицилат. Первый, в объеме порядка 4 кг, импортировала в нашу страну компания "Бофарм", и это едва ли делалось в интересах компании "Инфамед". Характерно, что в конце декабря 2017-го Тульская фармфабрика зарегистрировала аналог "Мирамистина" – "Мираминол". Метилсалицилат (порядка 25 кг) ввезла компания "Биохимик", единственный зарегистрированный препарат предприятия, где присутствует данный компонент – "Бом-Бенге". С 2010 г. данный ЛП на российском рынке представляли только три компании: "Самарамедпром", уже упомянутая выше Тульская фармфабрика, также в 2011 г. препарат производила Московская фармфабрика», – отмечают аналитики RNC Pharma.