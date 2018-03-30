 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · Обзоры
235

RNC Pharma: по отдельным наименованиям АФИ в январе 2018 г. отмечается значительное снижение ввозных цен

30.03.2018

По итогам января 2018 г. в нашу страну было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 4,7 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Рублевая динамика поставок к аналогичному периоду 2017 г. отрицательная, поставки сократились на 7%. Правда, натуральные объемы при этом уверенно растут, за год они увеличились на 18%. Всего в первом месяце текущего года в нашу страну было импортировано практически 860 тонн АФИ.

Отрицательная денежная динамика объясняется двумя факторами. Во-первых, за год заметно изменился ассортимент поставляемых АФИ (в январе 2018 г. импортировано 201 МНН, годом ранее порядка 225), во-вторых, по ряду наименований значительно сократились ввозные цены. Всего цены снизились по 71 МНН, причем из них у 48 наименований ценник снизился более чем на 10%. Справедливости ради нужно отметить, что в ряде случаев просто возрастал объем импорта более дешевых аналогов, соответственно, средний ценник по наименованию уменьшался. Но и случаи изменения ценовой политики конкретными компаниями имели место, в частности, почти на 60% снизилась цена на тамсулозин («Астеллас»), а ценник инсулина человеческого генно-инженерного («Санофи») скорректировался на 21%.

«Интересно также, что в январе 2018 г. впервые, начиная с января 2010 г., стартовали поставки двух “новых” наименований АФИ: бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний (более известный под торговой маркой "Мирамистин") и фармакопейный метилсалицилат. Первый, в объеме порядка 4 кг, импортировала в нашу страну компания "Бофарм", и это едва ли делалось в интересах компании "Инфамед". Характерно, что в конце декабря 2017-го Тульская фармфабрика зарегистрировала аналог "Мирамистина" – "Мираминол". Метилсалицилат (порядка 25 кг) ввезла компания "Биохимик", единственный зарегистрированный препарат предприятия, где присутствует данный компонент – "Бом-Бенге". С 2010 г. данный ЛП на российском рынке представляли только три компании: "Самарамедпром", уже упомянутая выше Тульская фармфабрика, также в 2011 г. препарат производила Московская фармфабрика», – отмечают аналитики RNC Pharma.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
02.03.2018 RNC Pharma: в январе отечественные фармкомпании отгрузили лекарств на общую сумму 22 млрд рублей
23.11.2017 RNC Pharma: российской фармрознице становится сложнее использовать оригинальные форматы развития
09.11.2017 Объем ввозимых в Россию незарегистрированных препаратов за 2017 год может достичь 1 млрд рублей
25.10.2017 RNC Pharma: отечественным фармкомпаниям крайне необходимы дополнительные стимулы для развития
16.10.2017 RNC Pharma: по итогам I-III кв. в Россию ввезено лекарств на сумму 372,2 млрд рублей
Метки
RNC Pharma
Фармвестник-ТВ
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 01 02 03 04 05 06
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения