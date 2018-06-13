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RNC Pharma: «Протек», «Катрен» и «Пульс» лидируют в рейтинге фармдистрибьюторов по итогам I квартала

13.06.2018

В начале текущего года российский фармрынок уверенно перешагнул период стагнации и перешел к падению, считают аналитики компании RNC Pharma. Если ранее это происходило в отдельных секторах рынка, то динамику неизменно вытаскивала розница. Сейчас же спад фиксируется уже в сфере фармритейла, а это порядка 70% российского фармрынка, так что последствия на себе будут ощущать абсолютное большинство участников системы товародвижения.

Причем в отрасли и без этого проблем хватало: в рознице накоплены значительные долги, высокая доля невозвратов; в полный рост стоит проблема «псевдодистрибуции». Кроме того, ритейл активно консолидируется, а консолидируясь, ведет себя все более «нагло» по отношению к поставщикам, хотя бы в отношении требования увеличения сроков отсрочки платежей.

Оптовики, естественно, реагируют, причем сейчас накал страстей в отрасли таков, что речь уже идет не только о требовании дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии), но и мерах по приостановлению оплаты поставщикам (компаниям-производителям) в случае достижения порогового объема стоков по конкретным продуктам. Производитель эту недвусмысленную «обратную связь» получил, так что сейчас абсолютное большинство крупных компаний, с одной стороны сократили объемы поступления товара на рынок, понимая, что иначе образовавшийся на рынке «хвост» уже не рассосется, с другой стали более сговорчивы с дистрибьюторами в обсуждении планов продаж.

Есть, правда, мнение, что осознание пришло поздновато и проблема в том или ином виде все же перейдет в острую фазу. Да и решить ее до конца можно только после кардинального пересмотра порядка взаимоотношений производителя с розницей. В этой связи отказ «Ростеха» от покупки «СИА Интернейшнл» и возможная продажа этой компании «Магниту» выглядят вполне закономерно.

Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1 кв. 2018 г.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
дистрибьюторы
RNC Pharma
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
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