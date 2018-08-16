RNC Pharma: в 2017 году российские фармсубстанции стали поставляться в Марокко и Азербайджан

Российский фармпром пока только осваивает работу на экспортном направлении и если объемы поставок готовых лекарственных препаратов за год не превышают 22 млрд руб. (с учетом таможенных сборов, без учета поставок в страны ЕАЭС), то объем вывоза активных фармингредиентов (АФИ) в тех же географических рамках составил в 2017 г. всего 1,2 млрд руб., отмечают аналитики RNC Pharma. При этом в ряде случаев речь идет не столько об экспортных поставках, сколько о возврате ранее импортированного в нашу страну сырья.

Относительно небольшая рублевая величина экспортных поставок АФИ из России сопровождалась в 2017 г. значительной динамикой, абсолютные объемы выросли в рублях более чем на 82%. Правда все это сопровождалось падением натурального объема экспорта, в 2017 г. было вывезено 59,8 тонн АФИ, на 15,4% меньше, чем годом ранее. Причем в начале текущего года экспортные поставки фармсубстанций продолжили падение, и здесь уже сокращались синхронно как денежные, так и натуральные показатели. Так по итогам периода январь-апрель 2018 г. экспорт АФИ упал на 8% в деньгах и сразу на 43% - в натуральном выражении.

Резкий рост денежного объема экспорта АФИ за 2017 г. объяснялся значительными объемами возвратов, в частности почти 650 млн руб. составил объем отгрузок фармсубстанции инсулин гларгин (Sanofi «Санофи»), еще 117 млн руб. пришлось на поставки депротеинизированного гемодеривата крови телят (Takeda «Такеда»).

Объем экспортных поставок сырья собственно российского производства в 2017 г. составил 362,5 млн руб. (с учетом таможенных сборов), при этом по сравнению с 2016 г. он продемонстрировал весьма умеренный рост на уровне 3% (в рублях), а вот натуральные объемы за период выросли сразу на 36%, до 37,5 тонн. По итогам прошлого года российские производители АФИ вели поставки в 14 различных стран, при этом компании открыли два новых направления, в частности стартовали поставки в Марокко и Азербайджан.

Экспорт АФИ из России (кроме поставок в страны ЕАЭС)