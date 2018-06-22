RNC Pharma: в апреле в Россию было ввезено лекарств на общую сумму 42,1 млрд руб.

По итогам 4-х месяцев 2018 г. импорт готовых лекарственных препаратов в РФ составил 156,1 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки продукции in-bulk за тот же период достигли 35,9 млрд руб. Динамика при расчетах в рублях к аналогичному периоду 2017 г. составила скромные 0,9% по готовым формам, поставки нерасфасованной продукции за год увеличились на 27,7%. Суммарный объем ЛП, ввезенных в нашу страну с начала года, вырос в рублевом выражении на 5%.

В апреле 2018 г. в Россию было ввезено готовых ЛП на общую сумму 42,1 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Динамика к аналогичному периоду 2017 г. в плюсе 2,8% (в рублевом эквиваленте). Абсолютный объем поставок in-bulk в апреле 2018 г. составил 11,5 млрд руб., это в полтора раза больше, чем годом ранее.

Натуральный объем поставок готовых ЛП за период январь-апрель текущего года составляет 575,2 млн упаковок, на 7,9% меньше, чем в 2017г. Апрельские итоги в еще более плачевном состоянии, здесь падение 15% к аналогичному показателю 2017 г. Это минимальная динамика за последние 1,5 года. Всего в апреле 2018 г. в Россию было ввезено 131,6 млн упаковок готовых форм ЛП. Поставки в минимальных единицах дозирования (МЕД) и в апреле и суммарно с начала года так же в минусе, динамика по итогам апреля составила 21%, общий итог за первые 4 месяца – 5,5%.

Общая динамика в МЕД несколько корректируется за счет поставок in-bulk, последние за январь-апрель показали прирост на уровне 6,3%, но все-таки суммарно натуральный объем поставок ЛП в нашу страну в МЕД за период отрицательный – 4,2%.