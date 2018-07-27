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RNC Pharma: в мае 2018 г. в Россию ввезено готовых лекарств на общую сумму 42,6 млрд рублей

27.07.2018

За период январь-май 2018 г. импорт готовых лекарственных препаратов в нашу страну составил 198,7 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение), отмечают аналитики RNC Pharma. Поставки продукции in-bulk за тот же период достигли 42,7 млрд руб. Динамика при расчетах в рублях к аналогичному периоду 2017 г. составила всего 2% по готовым формам, поставки нерасфасованной продукции росли гораздо более динамично, здесь прирост составил 20,3%. Суммарный объем ЛП, ввезенных в нашу страну за 5 месяцев, вырос в рублевом выражении на 4,8%.

В мае 2018 г. в Россию было ввезено готовых ЛП на общую сумму 42,6 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). Рублевая динамика к аналогичному периоду 2017 г. в плюсе и составляет 6%. Аналитики RNC Pharma считают, что это не выдающийся результат – в феврале они фиксировали прирост на уровне 18%. Абсолютный объем поставок in-bulk за тот же месяц составил 6,8 млрд руб., а вот динамика здесь отрицательная (-8%).

Натуральный объем поставок готовых ЛП за первые 5 месяцев текущего года составляет 726,4 млн упаковок, это на 8% меньше, чем за аналогичный период 2017г. Поставки in-bulk за период составили 1,8 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД), за год поставки сократились на 1,5% Суммарный объем поставок по ГЛП и in-bulk за январь-май 2018 г. составил 15,5 млрд МЕД, долгосрочная динамика, естественно тоже в минусе (-4,6%).

Среди поставщиков готовых форм аналитики отмечают швейцарскую Roche, по итогам первых 5 месяцев 2018 г. денежный объем поставок продукции компании вырос более чем в два раза. Значительный вклад в динамику внес противоопухолевый препарат «Эриведж» (поставки выросли почти в 28 раз). В отношении in-bulk отличилась Celgene, за год компания увеличила импорт не расфасованных ЛП в 15,5 раз. Динамику здесь обеспечивал «Ревлимид», упаковка которого локализована на мощностях «Фармстандарт-Лексредства» в Курске.

Динамика объемов импорта ЛП (включая гомеопатию и препараты морской воды, зарегистрированные в качестве ЛП) в Россию за период январь 2017–май 2018 гг., цены выпуска в свободное обращение (включая таможенную очистку и НДС), RUB

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
DSM Group
Фармвестник-ТВ
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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