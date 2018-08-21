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RNC Pharma: за I полугодие в Россию ввезено фармсубстанций на сумму 46,3 млрд рублей

21.08.2018

По итогам периода январь-июнь 2018 г. в Россию было ввезено активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) на сумму 46,3 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение, с НДС). Такая информация приводится в обзоре RNC Pharma. За минувший год рублевая динамика поставок составила 30,3%. Натуральные объемы при этом показывают отрицательные значения прироста -4,5%, причем сокращение поставок характерно как для фармакопейного, так и для технического сырья. Всего с начала 2018 г. в нашу страну было импортировано 5,4 тыс. тонн АФИ.

Худшую натуральную динамику за период продемонстрировали: амоксициллин (-39%), парацетамол (-35%), а так же пирацетам и метронидазол (у каждой по -33%). Примечательно, что даже несмотря на столь серьезное падение поставок, данные АФИ входят в число лидеров по натуральным объемам импорта.

Кроме того по итогам I полугодия 2018 г. значительно изменился ассортимент ввозимой продукции. Так за период в Россию было ввезено 496 наименований АФИ (по МНН), годом ранее 472. В перечне сырья фармакопейного качества появилось 27 новичков, максимальный денежный объем из их числа приходится на инсулин гларгин (импортирует «Санофи»), инсулин детемир («Ново-Нордиск»). При этом номенклатура технических субстанций сократилась на 6 позиций, в частности, в текущем году прекратились поставки сырья технического класса чистоты таких наименований как: клозапин (ранее импортировала «Органика») и ванкомицин («Синтез» и «Миракл Фарма»).

С начала года перемены коснулись и количества компаний-производителей: поставки технического сырья в нашу страну осуществляли 80 корпораций, годом ранее 72. Количество поставщиков фармакопейных АФИ составило 433 фирмы (+8). Аналитики отмечают индийскую «Арене лайфсайензис», среди новичков анализируемого периода компания является лидером по объемам импорта. При этом пока в Россию компания поставляет всего четыре продукта: фармакопейный абакавир и технические: атазанавир, ритонавир и лопинавир. Все поставки проходили в интересах компании «Фармасинтез».

Динамика поставок фармакопейных и технических АФИ в Россию за 2015-2017 гг., и январь-июнь 2018 г., млрд руб.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
экспорт
фармсубстанции
RNC Pharma
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20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
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Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Экосистема здравоохранения заработает только при участии фармацевтического сообщества
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