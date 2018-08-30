RNC Pharma: за январь-июль в РФ произведено порядка 2,29 млрд упаковок лекарственных препаратов

Объем производства лекарств в России за период январь–июль 2018 г. составил 186,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС), посчитали аналитики RNC Pharma. Рублевая динамика второй раз в текущем году смогла переломить тенденцию сокращения поставок, прирост к аналогичному периоду 2017 г. составил +2,5%. Натуральные темпы роста (в упаковках) относительно аналогичного периода 2017 г. все еще остаются в минусе и составляют -10,4%. Всего за данный период в нашей стране было произведено порядка 2,29 млрд упаковок лекарственных препаратов.

Аналитики отмечают, что столь выраженная отрицательная динамика в упаковках отчасти компенсируется изменением дробности упаковок, при расчетах в минимальных единицах дозирования (МЕД) за период динамика тоже отрицательная, но это уже не -10,4%, а всего -1,9%. Всего за первые 7 месяцев текущего года в нашей стране было произведено ЛП на сумму 38,9 млрд МЕД. При этом, собственно, июль стал худшим с начала 2018 г. месяцем с точки зрения натуральной динамики – прирост к периоду сравнения составил -15% (в упаковках) и -18% (в МЕД).

С начала года основной вклад в сокращение натуральных отгрузок вносит рецептурная продукция, здесь фиксируется долгосрочная динамика на уровне -12,5% в упаковках, ОТС показывает -9%. Динамика в МЕД обратная, производство рецептурных препаратов выросло на 3%, а категория безрецептурных все же в минусе (-6%). В десятке EphMRA групп второго уровня, лидирующих по натуральному объему отгрузок ОТС- препаратов, отрицательная динамика зафиксирована у семи групп, хуже всего себя чувствуют системные противовирусные препараты (-27% в упаковках), анальгетики (-20%) и противопростудные и противокашлевые препараты (-16%).

По показателю прироста в ТОР10 корпораций–производителей ОТС-препаратов за период январь–июль 2018 г. лидирует ГК «Биотэк». Максимальную динамику в портфеле компании показали препараты: «Цитрамарин» (отгрузки в упаковках выросли в 14 раз), «Аскорутин» (в 7,2 раза) и «Анузол» (в 6,7 раза). Абсолютный рекорд в натуральной динамике за период поставила Армавирская биофабрика, компания растет благодаря отгрузкам единственного препарата «Нафтизин» (натуральные объемы выросли в 94 раза).

В категории Rx-препаратов минимальная натуральная динамика зафиксирована в группах: растворы для внутривенного введения (-54%), системные антибактериальные препараты (-18%) и противовоспалительные и противоревматические препараты (-16%).

В отношении ТОР10 фармпроизводителей максимальную динамику (в упаковках) по рецептурным препаратам показали «Промомед» и «Вертекс», отгрузки которых выросли соответственно на 34 и 33%. А абсолютным рекордсменом с точки зрения натуральной динамики стал «Берингер Ингельхайм» (Boehringer Ingelheim) – поставки выросли почти в 20 раз. За год компания произвела всего 2 наименования ЛП, фибринолитики «Актилизе» и «Метализе». Оба локализованы не по полному циклу, упаковку in-bulk осуществляет российский «Петровакс».

Динамика производства ЛП в России (включая производство ЛП иностранных фармкомпаний на собственных и контрактных площадках) за период январь 2017 – июль 2018 гг., в натуральном (упаковки) и денежном выражении (RUB, включая НДС)