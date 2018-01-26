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Лента · Обзоры
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С точностью до минуты. Интерактивная аналитика от Ipsos Healthcare

26.01.2018

Сколько времени врачи-специалисты тратят в среднем в день на ознакомление с профессиональной информацией? Как отличается распределение времени, которые специалисты тратят на информацию в онлайн- и офлайн-режимах?

Представляем интерактивную аналитику по данным исследования «Digital-каналы и технологии в продвижении продуктов на фармацевтическом рынке и трансформация коммуникаций с врачебным сообществом» от компании Ipsos Healthcare, 2017 год.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

  • переключать вкладки,
  • изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,
  • просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 1 марта 2018 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

Данные исследования «Digital-каналы и технологии в продвижении продуктов на фармацевтическом рынке и трансформация коммуникаций с врачебным сообществом» компании Ipsos Healthcare

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Метки
рейтинги и диаграммы
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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