С точностью до минуты. Интерактивная аналитика от Ipsos Healthcare

Сколько времени врачи-специалисты тратят в среднем в день на ознакомление с профессиональной информацией? Как отличается распределение времени, которые специалисты тратят на информацию в онлайн- и офлайн-режимах?
Представляем интерактивную аналитику по данным исследования «Digital-каналы и технологии в продвижении продуктов на фармацевтическом рынке и трансформация коммуникаций с врачебным сообществом» от компании Ipsos Healthcare, 2017 год.
Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:
- переключать вкладки,
- изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,
- просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.
Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.
Данные исследования «Digital-каналы и технологии в продвижении продуктов на фармацевтическом рынке и трансформация коммуникаций с врачебным сообществом» компании Ipsos Healthcare