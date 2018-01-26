С точностью до минуты. Интерактивная аналитика от Ipsos Healthcare

Сколько времени врачи-специалисты тратят в среднем в день на ознакомление с профессиональной информацией? Как отличается распределение времени, которые специалисты тратят на информацию в онлайн- и офлайн-режимах?

Представляем интерактивную аналитику по данным исследования «Digital-каналы и технологии в продвижении продуктов на фармацевтическом рынке и трансформация коммуникаций с врачебным сообществом» от компании Ipsos Healthcare, 2017 год.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 1 марта 2018 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

Данные исследования «Digital-каналы и технологии в продвижении продуктов на фармацевтическом рынке и трансформация коммуникаций с врачебным сообществом» компании Ipsos Healthcare