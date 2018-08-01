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В первом полугодии отечественные фармпроизводители развивались в основном за счет ОТС-продукции

01.08.2018

За первое полугодие в России было произведено лекарственных препаратов на сумму 157,4 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика при расчёте в рублях оказалась отрицательной, на уровне -1,2%. К такому выводу пришли аналитики компании RNC Pharma. Натуральный показатель прироста (в упаковках) снизился на 10%, всего за первые 6 месяцев российские компании отгрузили 2,0 млрд. упаковок препаратов.

Примечательно, что за год значительно изменился коэффициент дробности упаковок, динамика в минимальных единицах дозирования (МЕД) вышла в небольшой, но плюс – здесь аналитики фиксируют прирост 0,6%. По итогу I-II кварталов 2018 г. падение в упаковках фиксировалось как по ОТС (-9%), так и по Rx (-11%) продукции, но при этом стоит отметить, что результаты июня по категориям значительно различались. Так долгосрочные темпы роста (июнь 2018 к июню 2017) по группе ОТС показали положительную динамику +4,5%, рецептурные препараты демонстрировали спад (-19%).

Среди ТОР-10 EphMRA (European Pharmaceutical Market Research Association) групп второго уровня, лидирующих по натуральному объему отгрузок ОТС-препаратов, 7 по итогам 1 полугодия 2018 г. показывают отрицательную динамику, хуже всего дела обстояли у системных противовирусных препаратов (-32% в упаковках), анальгетиков (-19%) и противопростудных и противокашлевых препаратов (-15%). Максимальную динамику из числа групп, по которым фиксировался рост продаж, показали препараты для лечения заболеваний носа (+8%), здесь особенно отличились «Оксифрин» («Гротекс») и «Эваменол» («Московская фармфабрика»), поставки выросли синхронно на 47%.

По категории Rx-препаратов минимальная натуральная динамика зафиксирована в группах: растворы для внутривенного введения (-50% в упаковках), системные антибактериальные препараты (-19%) и противовоспалительные и противоревматические препараты (-15%). Несмотря на общий спад, хороший прирост показала группа бета-адреноблокаторы (52%), в частности препараты: «Соталол» («Канонфарма Продакшн»), отгрузки которого за год выросли в 2 раза и «Небиволол» («Северная Звезда»), который показал прирост на уровне 56%.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармпроизводство
Фармвестник-ТВ
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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