Замедлился рост доли врачей, относящихся к интернет-конференциям и вебинарам как к основному источнику информации

Впервые отмечено заметное замедление роста доли врачей, отметивших вебинары в качестве основного источника информации, отмечают аналитики Ipsos healthcare. С 2013 г. это был наиболее динамично развивающийся тренд. По данным весенней волны 2018 г., доля таких врачей составляет 14%. Наиболее существенные падения значений произошли в сегменте врачей 30–45 лет: с 15,7% в прошлом году до 14,4% в текущем. Напротив, востребованность вебинаров врачами старше 45 лет продолжает увеличиваться, хотя и менее выраженными темпами.

Одним из самых стабильно востребованных источников информации о лекарственных препаратах для врачей остаются медицинские представители (51,4% врачей отметили этот источник в числе основных и постоянных). Среди провизоров-фармацевтов позиции этого инструмента последовательно понижаются. Доля первостольников, указывающих медицинских представителей в информировании розничного звена, сократилась на 12,5% к уровню 2016 г. и составляет 46,3% – таковы результаты весенних волн синдикативных исследований MEDI-Q «Мнение практикующих врачей» и Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов» компании Ipsos Healthcare.

Все это происходит на фоне заметного роста использования интернета. У провизоров-фармацевтов он вышел на первое место еще в 2016 г. и продолжает укрепляться до 64,3%. Среди первостольников 25–35 лет приверженность этому источнику отмечают более 70% респондентов.

Интернет как основной источник информации о лекарственных препаратах отметили 28,3% врачей. Сохраняя стабильный совокупный темп среднегодового роста 7%, интернет, в отличие от других источников, обошелся без ослабления позиций. Наибольшие показатели отмечены у московских отоларингологов до 40 лет (57,1%) и неврологов (48,6%).

Традиционные справочники лекарственных препаратов также ослабили позиции среди провизоров (30,2 %) и потеряли 3,6% к уровню прошлого года для врачей, оставаясь на уровне 42,1% (второе место) соответственно. Формат живых встреч не показывает динамики: по оценке респондентов, доли врачей, получающих информацию на медицинских конгрессах и семинарах компаний, сохранились на уровне прошлого года.

Наиболее важные источники информации

Источник: Ipsos healthcare, Medi-Q «Мнение практикующих врачей», весна 2010 – весна 2018

Ipsos Healthcare, Pharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов», весна 2010 – весна 2018

Молодые врачи в интернете

Источник: Ipsos healthcare, Medi-Q «Мнение практикующих врачей», весна 2018

Приверженность интернету и вебинарам врачей различных специальностей

Источник: Ipsos healthcare, Medi-Q «Мнение практикующих врачей», весна 2018