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Express Scripts исключит 48 препаратов из формулярного перечня предпочтительных лекарств в 2019 году

08.08.2018

Ведущая американская компания по управлению фармацевтическими пособиями Express Scripts («Экспресс Скриптс») опубликовала новый список препаратов, которые будут исключены из национального формулярного перечня предпочтительных лекарств в следующем году, сообщает Fiercepharma.

В этот список попали 48 препаратов, из которых 22 конкурируют с дженериками, 12 имеют конкурентов с тем же активным ингредиентом, но продаются по более низким ценам, а для одиннадцати существуют более дешевые альтернативы среди оригинальных препаратов или биосимиляров.

Среди «пострадавших» компаний – AbbVie («Эббви»), чей препарат для пангенотипической терапии гепатита C Mavyret покидает национальный формуляр, поскольку предпочтение отдано конкурентам от Merck & Co. («Мерк энд Ко.») и Gilead («Гилеад»).

Но и сама компания Gilead понесет потери: из перечня будут исключены препараты Sovaldi для лечения гепатита C и Atripla для лечения ВИЧ-инфекции. В сегменте лечения ВИЧ-инфекции в 2019 г. предпочтение будет отдано другим препаратам от компаний Большого биотеха, а также продуктам GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн») и производителя дженериков Mylan («Майлан»).

Антикоагулянты следующего поколения Pradaxa от Boehringer Ingelheim («Бёрингер Ингельхайм») и Savaysa от Daiichi Sankyo («Даичи Санкё») также будут удалены из списка, тем самым оставив больше места для маневра лидерам рынка Eliquis от Pfizer («Пфайзер») и Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») и Xarelto от Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»).

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
формуляр
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
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