Исполнительный директор Apotex ушел в отставку на фоне обвинений в краже коммерческих секретов Teva

Шумиха вокруг крупнейшего канадского производителя дженериков – фармацевтической компании Apotex продолжается, сообщает FiercePharma. Ее исполнительный директор Джереми Десаи объявил о своей отставке в то время, когда продолжается расследование гибели основателя компании 75-летнего Барри Шермана и его 70-летней супруги Хани.

Должность руководителя Apotex займет вице-председатель совета директоров и бывший исполнительный директор Джек Кей. Президентом и главным директором по производству станет ныне возглавляющий глобальный дженериковый бизнес Apotex Джефф Уотсон, проработавший в компании 25 лет.

Отставка Джереми Десаи последовала через полгода после того, как израильская фармацевтическая компания Teva обвинила его в том, что в течение двух лет он получал копии документов, составляющих коммерческую тайну Teva. В иске утверждается, что Джереми Десаи получал информацию от своей подруги Бариндер Сандху, которая до 2016 г. занимала должность руководителя отдела по вопросам регистрации ЛП в американском дженериковом подразделении израильской компании.

Представитель Apotex от комментариев относительно причин отставки г-на Десаи отказался.

Что касается гибели супругов Шерман, то канадская полиция считает, что имело место умышленное двойное убийство.

Супруги были обнаружены мертвыми в их доме возле бассейна со следами удушения.