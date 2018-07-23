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Лента · В мире
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Два разработчика лекарств на основе ИИ будут совместно создавать препараты для лечения орфанных заболеваний

23.07.2018

Две компании, специализирующиеся на разработке лекарственных препаратов с использованием инструментов искусственного интеллекта (ИИ), объединяют усилия для разработки лекарств для лечения редкого заболевания – миодистрофии Дюшенна (МДД), сообщает BioSpace.

Американские компании Insilico Medicine и A2A Pharmaceuticals, Inc. создали Consortium.AI. Новая компания будет использовать ИИ для ускорения разработки малых молекул для лечения МДД и других орфанных заболеваний. Представители стартапа сообщили, что новые кандидатные препараты, предварительно оптимизированные методами численного моделирования, уже разработаны для мишеней, валидированных с использованием системы ИИ компании Insilico.

Новая компания будет работать под управлением A2A, вклад которой также будет заключаться в передаче опыта и знаний в разработке препаратов. Insilico первой разработала приложения для своих генеративно-состязательных сетей (GAN) и программы обучения с подкреплением (RL) для разработки новых структур молекул для лечения заболеваний как с известными, так и с неизвестными клетками/органами-мишенями.

Информация о том, каким образом Consortium.AI планирует подходить к разработке препаратов для лечения МДД и других орфанных заболеваний, не раскрывается. Нет также информации о том, какое финансирование будет получать новая компания, а также о числе ее сотрудников.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
орфанные заболевания
искусственный интеллект
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03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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